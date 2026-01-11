Zanetti nel post partita: «I ragazzi hanno dato l'anima in campo! Continuiamo a lavorare» - Lazio News 24

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, si è espresso nel post partita del match valido per la 20a giornata del torneo di Serie A contro la Lazio. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

SCONFITTA – «Si aggiusta continuando a crederci e continuando a lavorare! Non ci dobbiamo abbattere, ci dispiace. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Lazio, i ragazzi hanno messo in pratica tutto in maniera perfetta. Un episodio ci condanna è vero, ci è mancato l’ultimo passaggio e quel pizzico di qualità che serve. Con squadre del genere non si può sbagliare nulla e le partite sono sempre aperte».

ANIMA SQUADRA – «E’ chiaro che queste qua sono gare diverse, incontriamo grandi squadre. E’ normale che c’è tanto da correre anche senza palla. Le situazioni noi le sappiamo creare e sviluppare bene. Non sono arrivate oggi purtroppo occasioni favorevoli. Oggi non me la sento di dire che non “eravamo in partita”. La squadra ha dato l’anima come fatto a Napoli. Non ci dobbiamo soffermare sulla negatività, ma sono straconvinto che ce la possiamo fare. Da domani subito al lavoro per il prossimo match».

RITIRO – «Non so se andremo in ritiro! Valutiamo».

CALENDARIO – «Abbiamo avuto un calendario dove dovremo giocare 6 partite in poco tempo: sono grandi squadre e starci dentro non è semplice. Lavoriamo per farlo, non ci piangiamo addosso e non perderemo tempo. Ci concentriamo sulla prossima sfida, portiamo a casa lo spirito perché c’è un girone intero da giocare. Per due o tre partite non siamo stati al 100%, per le altre si: ci manca qualcosa. Alziamo il livello generale se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo».

