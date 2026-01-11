Zanetti nel post partita: «I ragazzi hanno dato l'anima in campo! Continuiamo a lavorare» - Lazio News 24

Avversari
Zanetti nel post partita: «I ragazzi hanno dato l’anima in campo! Continuiamo a lavorare»
Paolo Zanetti, tecnico del Verona, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro la Lazio. Le sue dichiarazioni
Paolo Zanetti, tecnico del Verona, si è espresso nel post partita del match valido per la 20a giornata del torneo di Serie A contro la Lazio. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
SCONFITTA – «Si aggiusta continuando a crederci e continuando a lavorare! Non ci dobbiamo abbattere, ci dispiace. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Lazio, i ragazzi hanno messo in pratica tutto in maniera perfetta. Un episodio ci condanna è vero, ci è mancato l’ultimo passaggio e quel pizzico di qualità che serve. Con squadre del genere non si può sbagliare nulla e le partite sono sempre aperte».
ANIMA SQUADRA – «E’ chiaro che queste qua sono gare diverse, incontriamo grandi squadre. E’ normale che c’è tanto da correre anche senza palla. Le situazioni noi le sappiamo creare e sviluppare bene. Non sono arrivate oggi purtroppo occasioni favorevoli. Oggi non me la sento di dire che non “eravamo in partita”. La squadra ha dato l’anima come fatto a Napoli. Non ci dobbiamo soffermare sulla negatività, ma sono straconvinto che ce la possiamo fare. Da domani subito al lavoro per il prossimo match».
RITIRO – «Non so se andremo in ritiro! Valutiamo».
CALENDARIO – «Abbiamo avuto un calendario dove dovremo giocare 6 partite in poco tempo: sono grandi squadre e starci dentro non è semplice. Lavoriamo per farlo, non ci piangiamo addosso e non perderemo tempo. Ci concentriamo sulla prossima sfida, portiamo a casa lo spirito perché c’è un girone intero da giocare. Per due o tre partite non siamo stati al 100%, per le altre si: ci manca qualcosa. Alziamo il livello generale se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo».
LEGGI ANCHE: Tavares Besiktas, prima offerta rifiutata dalla Lazio. L’evoluzione dello scenario
News
Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen – VOTI
Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il...
Hellas Verona Lazio 0-1, i capitolini si aggiudicano la partita con un autogol sfortunato: Sarri fa tre punti con un colpo di coda
Hellas Verona Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri vincono la sfida del Bentegodi grazie ad una rete nel finale di...
Biglietti Lazio Como, svelate le modalità d’acquisto volte alla gara casalinga. Il comunicato
Biglietti Lazio Como, inizia il conto alla rovescia per il match dell’Olimpico! Sono state rese note tutte le info necessarie:...