Zaccagni Lazio, il Napoli non molla la presa sul capitano: ecco la posizione della società

Zaccagni è finito ancora una volta nel mirino del Napoli: i partenopei cercano un esterno e il profilo del capitano della Lazio piace, ma…

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare la propria rosa, e tra queste, l’idea di portare Mattia Zaccagni alla corte partenopea emerge come un’ipotesi affascinante ma, almeno per ora, “ai limiti dell’impossibile“. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Manna sta esplorando varie strade, inclusa quella di puntare su talenti italiani.

L’interesse per Zaccagni è concreto, ma la posizione della Lazio rende l’operazione estremamente complessa. Il club biancoceleste, infatti, sta attraversando una fase di mercato bloccato a causa delle restrizioni imposte, il che rende ogni cessione, soprattutto di giocatori chiave come Zaccagni, estremamente difficile se non impossibile. Per la Lazio, il capitano è considerato incedibile, anche in virtù del suo recente rientro in gruppo e del suo ruolo centrale nei piani di Maurizio Sarri. Nonostante questa chiusura da parte dei capitolini, il Napoli, consapevole delle qualità del calciatore, sarebbe pronto a un investimento importante pur di averlo.

Parallelamente, il Napoli sta valutando anche altri profili di alto livello, come quello di Federico Chiesa. L’esterno, attualmente separato in casa a Liverpool (non è stato convocato dai Reds per la tournée in Asia e cerca una nuova sistemazione), rappresenta un’altra possibilità. Il suo cartellino sarebbe accessibile, sebbene l’ingaggio sia elevato, ma si tratta di aspetti su cui si potrebbe discutere. Anche nomi come Grealish sono stati accostati al Napoli, ma per il momento non c’è stato alcun affondo reale per nessuno di questi obiettivi. La situazione di Zaccagni, però, rimane particolarmente complessa data la rigidità della Lazio sul fronte del mercato in uscita.