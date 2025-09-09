Zaccagni ci sarà contro il Sassuolo? Spunta una grande indiscrezione in casa Lazio - Lazio News 24

Zaccagni verso il rientro: buone notizie per la Lazio in vista del Sassuolo

Arrivano segnali positivi per la Lazio dall’infermeria, e in particolare da Mattia Zaccagni, protagonista di uno dei più attesi rientri in vista della sfida contro il Sassuolo. Dopo il colpo alla caviglia rimediato durante il match tra Italia ed Estonia, il capitano biancoceleste sembra essersi lasciato alle spalle il peggio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, le condizioni di Zaccagni non destano preoccupazioni e, salvo imprevisti, il giocatore sarà regolarmente in campo nella prossima gara di campionato.

L’esterno offensivo aveva lasciato il ritiro della Nazionale per precauzione, saltando anche la successiva sfida contro Israele. Durante i giorni di stop, Zaccagni ha lavorato in palestra seguendo un programma personalizzato e mantenendo sempre il contatto con lo staff medico della Lazio. La contusione alla caviglia non si è aggravata, e anzi si è trattato di un problema meno serio di quanto inizialmente temuto.

Il suo rientro è previsto già nei prossimi allenamenti a Formello: l’obiettivo è quello di mettersi a disposizione di mister Maurizio Sarri per la trasferta in casa del Sassuolo. Un recupero importante per il tecnico biancoceleste, alle prese con diverse difficoltà legate agli infortuni e alla gestione delle energie in un calendario fitto di impegni.

Zaccagni rappresenta infatti uno degli uomini chiave della rosa laziale, sia per la sua duttilità tattica che per la capacità di incidere in zona gol e assist. Il suo ritorno consentirà a Sarri di avere maggiore profondità nella rosa e di gestire meglio le rotazioni tra campionato e impegni europei.

Il calciatore, da parte sua, ha mostrato sin da subito la volontà di rientrare al più presto, spinto dalla voglia di tornare protagonista con la maglia della Lazio. Dopo un avvio di stagione non semplice, anche per alcuni problemi fisici avuti nelle scorse settimane, Zaccagni vuole rilanciarsi e guidare la squadra verso risultati importanti.

In vista della delicata sfida contro il Sassuolo, dunque, la Lazio può sorridere: il rientro di Zaccagni rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno, in un momento in cui ogni recupero è fondamentale per costruire continuità di rendimento.