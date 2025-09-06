Zaccagni si racconta: «Orgoglioso di indossare questi colori! Ecco cosa si respira nell'aria» - Lazio News 24

Zaccagni si racconta da Coverciano: «Lazio, orgoglio e futuro. Gattuso ha portato entusiasmo»

Mattia Zaccagni, protagonista con la maglia della Lazio e ora punto fermo anche della Nazionale, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Dribbling direttamente dal ritiro di Coverciano. Reduce dalla vittoria dell’Italia contro l’Estonia, l’esterno biancoceleste ha raccontato le sue sensazioni sul momento azzurro, ma soprattutto ha rivolto un pensiero importante alla Lazio, al suo ruolo di capitano e al legame con il tecnico Maurizio Sarri.

Il numero 20 della Lazio si è soffermato prima sul lavoro che Gennaro Gattuso sta portando avanti in Nazionale, sottolineando come il nuovo commissario tecnico abbia portato una ventata d’aria fresca nello spogliatoio: entusiasmo, voglia di vincere e tanta intensità. Tuttavia, gran parte dell’intervista è stata dedicata proprio alla sua esperienza con il club capitolino.

Zaccagni e la Lazio: capitano e riferimento

«Sicuramente Sarri ha portato entusiasmo – ha dichiarato Zaccagni –. Sappiamo tutti quello che è stato nella sua carriera e cosa rappresenta per noi. Nonostante le difficoltà avute durante il calciomercato, la sua impronta ci ha permesso di ritrovare la voglia di lottare e la passione dei tifosi. Abbiamo vissuto le difficoltà come una sfida e abbiamo deciso di affrontare tutto con il giusto spirito».

Sul proprio futuro in maglia biancoceleste, Zaccagni ha preferito non sbilanciarsi troppo, ma ha ribadito quanto forte sia il legame con la Lazio: «Lazio a vita? Non lo so. Quello che posso dire è che un anno e mezzo fa ho fatto una scelta importante, firmando un contratto fino al 2029. Qui mi sento a casa, sono diventato capitano e ne vado orgoglioso. Vedo un bel futuro per me e per questa squadra».

Il messaggio ai tifosi

Zaccagni ha poi voluto mandare un messaggio ai sostenitori biancocelesti: «I tifosi della Lazio sono straordinari. Daremo tutto, in ogni partita, per farli gioire e per onorare questa maglia. Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme, superare le difficoltà e continuare a costruire qualcosa di importante».

Con queste parole, Zaccagni conferma ancora una volta di essere diventato un punto fermo della Lazio, sia dentro che fuori dal campo, simbolo di un progetto che punta su identità, appartenenza e continuità.