Zaccagni: «Orgoglioso di essere il capitano della Lazio. Voglio raggiungere quell'obiettivo» - Lazio News 24

Zaccagni: «Orgoglioso di essere il capitano della Lazio. Voglio raggiungere quell'obiettivo»

Zaccagni
Zaccagni

Zaccagni carica la Lazio: «Orgoglio essere capitano, voglio tornare in Europa con questa squadra»

In vista dell’attesissimo Derby della Capitale tra Lazio e Roma, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Tanti i temi toccati: dal legame con Sarri alla crescita personale, fino agli obiettivi stagionali e all’importanza del gruppo.

«Il gruppo della Lazio è lo stesso della scorsa stagione», ha esordito Zaccagni, sottolineando come la sessione di mercato bloccata sia stata vissuta in modo positivo: «Abbiamo potuto lavorare insieme sin dal primo giorno di ritiro, senza dover attendere nuovi innesti. Questo ha rafforzato l’unione della squadra».

Un passaggio fondamentale dell’intervista riguarda il rapporto con Maurizio Sarri, tecnico che ha avuto un ruolo decisivo nella sua crescita: «Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto sotto porta. Mi sprona sempre ad attaccare l’area, e con lui ho aumentato il mio numero di gol. È tornato con la solita carica ed entusiasmo, e anche i nuovi stanno capendo in fretta cosa vuole».

Riguardo all’assenza dalle coppe europee, Zaccagni non nasconde un certo rammarico: «Giocare solo il campionato ci permetterà di avere più energie, ma l’Europa manca. La Lazio deve tornarci il prima possibile, è dove meritiamo di stare».

Sul compagno di squadra Castellanos, il capitano della Lazio ha parole di grande stima: «È un ragazzo serio, lavora tanto per la squadra. La rabona contro il Verona? Non me ne sono nemmeno accorto subito, ma è stato un gesto incredibile. Gli auguro almeno 15 gol, io cercherò di servirgli almeno 5 o 6 assist».

Indossare la fascia da capitano rappresenta per Zaccagni un traguardo importante: «È un orgoglio immenso, un obiettivo che mi ero posto. Voglio dare l’esempio, soprattutto ai più giovani. L’anno scorso ho raggiunto la mia piena maturità e ora punto alla doppia cifra in termini di gol».

Infine, il pensiero va al Derby contro la Roma: «È una partita speciale, soprattutto a Roma. I tifosi ci tengono tantissimo, e anche noi. Ma non bisogna arrivare troppo carichi: serve lucidità, concentrazione e seguire quello che ci chiede il mister».

Con la fascia al braccio e la fiducia di Sarri, Zaccagni è pronto a trascinare la Lazio verso nuovi traguardi.

