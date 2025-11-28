Zaccagni Lazio, San Siro porta bene al capitano biancoceleste. E lui sogna di replicare quanto fatto in passato

Zaccagni Lazio: San Siro porta bene e il capitano sogna un nuovo squillo contro il Milan. Non sarà semplice replicare quanto fatto in passato

Il rapporto tra Zaccagni e lo stadio di San Siro è ormai segnato da momenti speciali. Mattia Zaccagni, oggi capitano e punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra, porta ancora impresso nella memoria il gol realizzato 271 giorni fa contro il Milan, una rete che aprì una delle partite più vibranti della scorsa stagione. Quel match, poi deciso dal rigore di Pedro all’88’, consegnò ai biancocelesti un successo storico, uno dei pochissimi ottenuti in casa rossonera dal lontano 1989. Un dato che testimonia quanto sia complicato uscire da San Siro con i tre punti, figuriamoci farlo in due stagioni consecutive.

Il quotidiano Il Messaggero racconta oggi come Zaccagni stia vivendo l’avvicinamento alla sfida con il Milan attingendo proprio a quei ricordi luminosi. L’obiettivo del capitano è chiaro: incidere ancora, lasciare un segno e guidare la squadra in un momento cruciale della stagione. Il peso di un leader, del resto, si misura anche nella capacità di ritrovare ispirazione nei luoghi dove ha già brillato.

Il gol segnato a San Siro nella scorsa annata rappresentò molto più di una semplice rete per Zaccagni. Quella marcatura gli permise infatti di raggiungere la doppia cifra per la seconda volta in carriera, dopo la stagione 2022/2023, sempre sotto la guida di Maurizio Sarri. Un traguardo che esaltò la crescita del giocatore, ormai definitivamente consacrato come una delle colonne portanti del progetto tecnico biancoceleste.

Oggi, nel pieno della sua maturità, Zaccagni si presenta all’appuntamento con rinnovata determinazione. Con la fascia al braccio e lo spogliatoio pronto a seguirlo, il numero 20 vuole ancora una volta dimostrare di essere decisivo nelle partite che contano davvero. La sua capacità di accendersi nei momenti chiave, di trascinare la squadra e di trovare la giocata giusta nei contesti più complicati è proprio ciò che Sarri chiede ai suoi uomini di esperienza.

La Lazio, da parte sua, ha bisogno del miglior Zaccagni per provare a strappare un risultato importante in un campo tanto prestigioso quanto ostico. Il leader biancoceleste sa che una prestazione da protagonista potrebbe non solo regalare punti fondamentali alla squadra, ma anche rilanciarlo a livello personale in una stagione che ha ancora molto da dire.

In definitiva, il binomio Zaccagni torna a San Siro con un obiettivo preciso: replicare la magia dell’ultima volta e firmare un altro capitolo da ricordare.