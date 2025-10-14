Zaccagni Lazio, buone notizie Sarri: svelata la data del rientro del capitano biancoceleste

Zaccagni Lazio, buone notizie per Sarri: l’esterno vicino al rientro mentre l’infermeria resta piena. Ecco quando è previsto il suo ritorno

La Lazio di Maurizio Sarri continua a convivere con l’emergenza infortuni, ma almeno una buona notizia arriva da Zaccagni. L’esterno offensivo biancoceleste, fermo per un problema muscolare, sta meglio e potrebbe tornare a disposizione già nel prossimo impegno di campionato. Una novità che porta un po’ di ottimismo in un momento delicato per la squadra, costretta a fare a meno di diversi titolari, tra cui Castellanos, fuori per un lungo periodo.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Taty Castellanos hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale destro. I tempi di recupero stimati sono di circa sei settimane, il che significa che l’attaccante argentino potrà tornare in campo solo dopo la sosta di novembre, nella gara interna contro il Lecce del 23. Un duro colpo per la Lazio, che perde il proprio centravanti nel momento in cui il calendario si fa più impegnativo. Per Castellanos si tratta, purtroppo, dell’ennesimo stop muscolare dopo quello della scorsa stagione, quando fu costretto ai box per oltre due mesi a causa di un infortunio agli adduttori.

Nel frattempo, Sarri guarda con speranza al possibile rientro di Zaccagni Lazio, un’arma fondamentale nel sistema offensivo biancoceleste. Come riportato da La Repubblica, il numero 20 è in netto miglioramento e potrebbe tornare tra i convocati già per la trasferta contro l’Atalanta di domenica. Molto dipenderà dalla seduta di venerdì: se l’esterno riuscirà ad allenarsi regolarmente in gruppo, Sarri non esiterà a portarlo almeno in panchina, pronto a concedergli uno spezzone di gara.

Il recupero di Zaccagni Lazio sarebbe fondamentale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche psicologico. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere negli ultimi metri è mancata molto nelle ultime settimane. In un attacco già orfano di Castellanos e con Dia ancora alle prese con un fastidio alla caviglia, la presenza del fantasista ex Verona può rappresentare la chiave per dare nuova linfa alla manovra offensiva.

Contro l’Atalanta, Sarri potrebbe alternare Dia e Noslin nel ruolo di centravanti, mentre Pedro resta una possibile opzione come falso nove. Ma il vero colpo di scena sarebbe proprio il ritorno di Zaccagni Lazio, pronto a dare nuova energia e qualità a una squadra che ha urgente bisogno di ritrovare ritmo e fiducia. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»