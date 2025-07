Finalmente Zaccagni: il Capitano della Lazio torna in gruppo

Lazio, finalmente Zaccagni: il capitano biancoceleste è tornato a lavorare in gruppo agli ordini di Sarri con i compagni

Finalmente una buona notizia per la Lazio e i suoi tifosi: la stagione di Mattia Zaccagni è ufficialmente iniziata. L’attaccante, come previsto, ha svolto un lavoro differenziato nei primi giorni di ritiro per gestire il ritorno in campo dopo l’intervento del 24 giugno per la risoluzione di una “Groin Pain Syndrome”, una forma di pubalgia che lo aveva condizionato negli ultimi tre mesi della scorsa stagione. Come aveva dichiarato lo stesso Zaccagni, aveva “giocato con tanto dolore”.

Da ieri, Zaccagni è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Sarri, l’allenatore che nell’estate del 2021 lo ha fortemente voluto alla Lazio. Proprio con il “Comandante” in panchina, l’attaccante ha disputato il miglior campionato della sua carriera, quello del secondo posto (2022-2023), chiudendo con 10 gol – il suo record in Serie A – e 6 assist (Coppe comprese, i passaggi vincenti furono 9). Con il ritorno di Sarri, Zaccagni vuole tornare a esprimersi a quei livelli, evitando la flessione – dovuta principalmente all’infortunio – dell’ultima stagione, chiusa comunque con 10 reti (8 in A) e 8 assist (6). C’è grande motivazione, tanto più che l’anno prossimo si giocheranno i Mondiali e lui ha già espresso l’intenzione di fare di tutto per esserci: il CT Gattuso lo ha già chiamato, Zaccagni farà parte del gruppo e spera di ritagliarsi uno spazio importante. Sul fronte mercato, resta vivo l’interesse di Antonio Conte, che lo porterebbe volentieri al Napoli, ma per la Lazio e Sarri il capitano è incedibile, soprattutto in questa estate così particolare, con il mercato in entrata bloccato. Zaccagni potrebbe già giocare qualche minuto sabato a Frosinone, nell’amichevole contro l’Avellino, con le valutazioni definitive che verranno fatte venerdì.