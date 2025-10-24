Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste sempre più al centro del progetto. I numeri esaltano la sua importanza: tutti i dettagli!

Zaccagni Lazio, il simbolo della rinascita biancoceleste. Il giocatore è sempre più cruciale per Sarri e il suo modo di agire in campo.

Il numero dieci della Lazio è pronto ancora una volta a trascinare la squadra: Mattia Zaccagni rappresenta oggi il cuore pulsante del progetto biancoceleste. Con la fascia da capitano al braccio e il peso della responsabilità sulle spalle, il giocatore è diventato il punto di riferimento per i compagni e per i tifosi, in un momento in cui la Lazio cerca continuità e risultati importanti.

Il dato è impressionante e racconta più di mille parole: come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25) la Lazio ha vinto tutte e dieci le partite in cui Zaccagni è andato in gol. Ogni volta che l’esterno ha trovato la via della rete, i tre punti non sono mai mancati. Una statistica che conferma quanto sia decisivo il suo apporto in fase offensiva e quanto il suo stato di forma influenzi il rendimento collettivo della squadra.

Ma c’è di più. Analizzando un periodo più ampio, emerge un dato ancora più significativo: la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 21 gare di campionato in cui Zaccagni ha segnato, con un bilancio di 18 vittorie e 3 pareggi. Numeri da leader, che evidenziano la capacità del fantasista di incidere nei momenti cruciali e di trascinare il gruppo nei match più difficili.

Dopo un avvio di stagione altalenante, Maurizio Sarri (o il tecnico biancoceleste attuale, a seconda delle fonti) punta proprio su Zaccagni per rilanciare la corsa in campionato, a partire dalla prossima sfida all’Olimpico contro la Juventus. Il giocatore, che incarna grinta e qualità, è pronto a guidare la squadra con la sua determinazione e il suo talento, caratteristiche che lo hanno reso uno degli esterni più completi della Serie A.

Oltre ai numeri, ciò che colpisce di Zaccagni alla Lazio è la sua crescita mentale. Arrivato come promessa, oggi è diventato una certezza, un leader silenzioso capace di fare la differenza con giocate decisive e gol pesanti. I tifosi lo considerano un simbolo della nuova era biancoceleste, un giocatore che unisce carisma, sacrificio e classe.

Contro la Juventus, la Lazio affida a Zaccagni le chiavi dell'attacco e le speranze di tornare alla vittoria. Se il numero dieci segna, la storia recente lo dice chiaramente: la Lazio non perde mai.