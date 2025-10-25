Zaccagni Lazio, i numeri parlano chiaro: il numero 10 è un vero amuleto per i biancocelesti. Ed ora nel suo mirino è finita la Juventus

Zaccagni Lazio, il capitano simbolo che guida la rinascita biancoceleste. E contro la Juventus toccherà a lui guidare i compagni.

Essere capitano non significa solo indossare una fascia, ma assumersi responsabilità anche nei momenti più difficili. È questo il messaggio che Zaccagni sta lanciando con il suo esempio. L’esterno biancoceleste è tornato in campo a Bergamo dopo appena quattordici giorni dallo stiramento, con sole tre sedute di allenamento sulle gambe. Nonostante le condizioni fisiche non perfette, ha stretto i denti e ha giocato 76 minuti fondamentali in un periodo di grande emergenza per la squadra di Maurizio Sarri, che cercava soluzioni d’emergenza per far fronte alle numerose assenze.

Il numero 10 biancoceleste è ormai diventato un punto di riferimento tecnico e carismatico per tutto l’ambiente. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, nelle ultime due stagioni la Lazio ha vinto tutte e dieci le gare di Serie A in cui Zaccagni ha trovato la via del gol. Allargando la statistica, i biancocelesti sono imbattuti da 21 partite quando l’attaccante segna: 18 vittorie e 3 pareggi. Anche le uniche due vittorie stagionali della Lazio portano la sua firma, contro Verona e Genoa.

Ora, in vista del big match contro la Juventus, toccherà ancora a Zaccagni guidare la squadra. L’esterno non segna ai bianconeri da quattro sfide e vorrà interrompere il digiuno proprio in una gara così importante. Sarri dovrà fare a meno di Castellanos, e i numeri dimostrano quanto la presenza di Zaccagni sia decisiva: senza l’argentino, la Lazio ha una media di 1,1 punti a partita nelle ultime due stagioni, mentre con lui in campo la media sale a 1,8 punti e la percentuale di vittorie supera il 51%.

Prima del rinnovo con la Lazio, la Juventus aveva provato a sondare la disponibilità del giocatore a un possibile trasferimento. Ma la firma sul nuovo contratto ha chiuso ogni discorso: la società gli ha affidato la fascia di capitano e il prestigioso numero 10, simbolo di fiducia e continuità. Lo stesso Zaccagni ha più volte ribadito il suo legame con il club, definendo la Lazio “una famiglia”.

Per questo, la partita contro la Juventus avrà un valore speciale: Zaccagni non rappresenta solo un leader in campo, ma l'immagine di una squadra che vuole rialzarsi e ritrovare la propria identità attraverso il coraggio, la dedizione e l'esempio del suo capitano.