Zaccagni sicuro: «Lazio per me è una famiglia. Sarri? Ecco vi svelo una cosa» - Lazio News 24

Zaccagni si racconta: «La Lazio è una famiglia. Il derby? Serve lucidità»

A pochi giorni dal Derby della Capitale, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, toccando vari temi legati all’ambiente biancoceleste: dal rapporto con Maurizio Sarri, fino agli obiettivi personali e di squadra. Zaccagni si è mostrato motivato e maturo, consapevole del ruolo centrale che oggi ricopre nella Lazio.

Zaccagni sul gruppo della Lazio

«Il gruppo è praticamente lo stesso dello scorso anno. Il blocco del mercato ci ha permesso di lavorare fin da subito tutti insieme, senza dover aspettare nuovi innesti. Alla Lazio c’è coesione e questo, in un campionato lungo e complesso, può fare la differenza.»

Il rapporto tra Zaccagni e Sarri

«Sarri? È rimasto identico: carismatico, diretto, sempre sul pezzo. Ha avuto un impatto determinante sulla mia carriera, soprattutto nella fase offensiva. Da quando sono alla Lazio sotto la sua guida, ho imparato ad attaccare la porta con più decisione. I risultati si vedono nei numeri: più gol, più incisività.»

L’assenza dalle coppe europee

Parlando della mancata partecipazione alle competizioni europee, Zaccagni ha ammesso: «Un po’ ci pesa. Eravamo abituati all’Europa, ma ora abbiamo più energie da concentrare sul campionato. Il nostro obiettivo con la Lazio è tornarci il prima possibile.»

L’intesa con Castellanos

Su Castellanos, Zaccagni ha parole di stima: «È un grande lavoratore. Quella rabona contro il Verona? In allenamento le prova spesso e gli riescono bene. Il gol è stato spettacolare. Io gli prometto almeno 5 o 6 assist, e lui deve arrivare a quota 15 reti.»

L’orgoglio della fascia e gli obiettivi personali

Essere diventato capitano della Lazio rappresenta per Zaccagni un traguardo importante: «Indossare la fascia è motivo d’orgoglio. Voglio essere un esempio per i più giovani. Dopo un lungo percorso, sento di aver raggiunto la maturità. L’obiettivo personale è arrivare in doppia cifra, ma prima di tutto viene la squadra.»

Il derby visto da Zaccagni

Infine, sul derby: «Alla Lazio, il derby è molto più di una partita. I tifosi lo sentono tantissimo. Ma non bisogna arrivarci troppo carichi: serve lucidità, concentrazione e rispetto per i dettami del mister.»