 Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste si è ripreso il ruolo da protagonista nell'undici di Sarri. E c'è una novità importante sulla sua convocazione con l'Italia
Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Le ultimissime sull'attaccante dell'Inter in vista della sfida di domenica

Isaksen Lazio, il danese si sta rivelando l'arma in più di Sarri: contro il Cagliari è arrivata quella conferma

Lazio, Sarri ritrova gli esterni contro il Cagliari: Isaksen e Zaccagni sono ritornati decisivi. Le ultime

Lazio, i clean sheet sono diventati ormai una certezza: in Italia nessuno meglio dei biancocelesti. In Europa invece...

3 ore ago

Zaccagni
Zaccagni

Zaccagni Lazio, il ritorno dell’esterno biancoceleste tra club e Nazionale: Gattuso lo riabbraccia. Il giocatore è sempre più vicino a vestire l’azzurro.

La sfida tra Lazio e Cagliari non ha regalato solo tre punti importanti in campionato, ma anche una notizia che profuma d’azzurro: Mattia Zaccagni è pronto a rientrare nel gruppo dell’Italia. Dopo lo stop per infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per tutto ottobre, l’esterno della Lazio è tornato in condizione e sarà nuovamente a disposizione del commissario tecnico Gennaro Gattuso per le decisive gare di qualificazione al Mondiale 2026.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la lista dei convocati azzurri — composta da circa 27-28 nomi — verrà ufficializzata venerdì, ma la presenza di Zaccagni sembra ormai certa. Il tecnico dell’Italia lo considera una pedina fondamentale per la sua capacità di interpretare più ruoli sugli esterni, qualità preziosa in vista della doppia sfida con Moldavia (13 novembre a Chisinau) e Norvegia (16 novembre a San Siro).

Il ritorno di Zaccagni Lazio rappresenta una notizia positiva anche per Maurizio Sarri, che lo ha gestito con attenzione durante il recupero fisico. Il giocatore biancoceleste ha dimostrato una volta di più quanto sia importante per la manovra offensiva della squadra: con la sua rapidità, i tagli verso l’interno e la capacità di servire assist precisi, è diventato un punto di riferimento nel sistema di gioco della Lazio.

Gattuso, dal canto suo, punta su Zaccagni per dare imprevedibilità e ampiezza al reparto offensivo. Il ct azzurro intende alternare il 3-5-2 e il 4-4-2, moduli nei quali l’esterno della Lazio può essere decisivo, garantendo equilibrio e profondità. Il tecnico lo aveva già fatto debuttare a Bergamo, ma l’infortunio lo aveva costretto a rinunciare a lui nelle gare successive.

