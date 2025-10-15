Zaccagni Lazio, c'è una novità importante: rientrerà in questa partita - Lazio News 24

Zaccagni Lazio, recupero lampo: l’obiettivo è tornare contro l’Atalanta. Sarri spera di poter contare su di lui il prima possibile

In casa Lazio si respira un cauto ottimismo per le condizioni di Mattia Zaccagni, che sta sorprendendo tutti con la rapidità del suo recupero. L’esterno biancoceleste, fermato da una lesione all’adduttore, sta lavorando intensamente per bruciare le tappe e tornare in campo prima del previsto. L’obiettivo di Zaccagni Lazio è chiaro: essere a disposizione per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica a Bergamo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore sta rispondendo in modo molto positivo alle terapie e ai programmi di riabilitazione studiati dallo staff medico biancoceleste. La speranza, ancora minima ma concreta, è che possa essere inserito tra i convocati già per la trasferta contro i nerazzurri. Nel migliore dei casi, Zaccagni Lazio potrebbe accomodarsi in panchina, pronto a dare una mano ai compagni se necessario, anche solo per qualche minuto nel finale di gara.

La natura dell’infortunio, una lesione all’adduttore, lascia margini di recupero più rapidi rispetto a problematiche muscolari più delicate come quelle al polpaccio o al quadricipite. Ecco perché la Lazio sta monitorando giorno per giorno la situazione, senza però voler correre rischi inutili. Rientrare a Bergamo avrebbe soprattutto un valore simbolico: rappresenterebbe un segnale importante in vista del successivo match contro la Juventus, in programma una settimana dopo, dove Zaccagni punta a essere pienamente disponibile e pronto a partire dal primo minuto.

Tra domani e venerdì, l’attaccante effettuerà un test decisivo a Formello per verificare le sue condizioni e capire se il ritorno in campo dopo la sosta può diventare realtà. Il tecnico biancoceleste e lo staff medico valuteranno attentamente ogni aspetto, consapevoli che la squadra si trova in un momento di emergenza e che un recupero di Zaccagni Lazio sarebbe una splendida notizia per tutto l’ambiente.

Zaccagni, uno dei protagonisti più importanti della scorsa stagione, è determinato a tornare al più presto per dare il suo contributo alla Lazio in una fase delicata del campionato. La sua velocità, il suo dribbling e la sua capacità di incidere nei momenti chiave mancano molto ai biancocelesti, che attendono con ansia il suo ritorno per ritrovare brillantezza sulle fasce e nuove soluzioni offensive.