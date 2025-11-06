Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste si è ritrovato. Nel suo mirino è finita l’Inter: con i nerazzurri c’è un tabù da sfatare

Zaccagni Lazio: il simbolo della rinascita biancoceleste. Il capitano biancoceleste ad oggi è l’uomo in più della squadra di Sarri.

Mattia Zaccagni è sempre più il cuore pulsante della Lazio. Leader tecnico e carismatico, il numero 10 biancoceleste rappresenta oggi il punto di riferimento assoluto della squadra di Maurizio Sarri. La società lo ha voluto al centro del progetto, rinnovandogli fiducia e responsabilità: Zaccagni è il giocatore più pagato della rosa, porta la fascia da capitano e incarna alla perfezione lo spirito combattivo che la Lazio vuole trasmettere in campo.

Negli ultimi mesi, Zaccagni alla Lazio ha dimostrato di essere non solo un talento cristallino, ma anche un professionista esemplare. Nella scorsa stagione ha giocato per settimane con un fastidio inguinale, senza mai tirarsi indietro. È il primo a spronare i compagni, anche con durezza quando serve, e il suo atteggiamento ha conquistato spogliatoio e tifosi. Ora, oltre al carisma, sta aggiungendo un elemento decisivo: la continuità realizzativa.

Dopo dieci giornate di campionato, Zaccagni è il capocannoniere della Lazio con 3 gol, un traguardo che nessuno in squadra ha raggiunto. Mai in carriera in Serie A aveva avuto un avvio così prolifico: solo nella stagione 2022-23 era riuscito a toccare lo stesso bottino dopo dieci partite, chiudendo poi l’anno con 10 reti, suo record personale. I progressi sono frutto del lavoro con Sarri, che da tempo gli chiede di accentrarsi di più, cercare la porta con decisione e concludere con maggiore coraggio.

Con il tecnico toscano in panchina, Zaccagni ha vissuto la sua miglior stagione: 45 presenze, 10 gol, solo uno su rigore. Ora l’obiettivo è superarsi, perché la Lazio ha bisogno delle sue reti come dell’aria. Finora la squadra è rimasta a secco in metà delle partite disputate, e la vena realizzativa del capitano sarà fondamentale per risalire la classifica e rilanciare la corsa europea.

Domenica, nella sfida a San Siro contro l’Inter, Zaccagni avrà una nuova occasione per lasciare il segno. Ha già colpito squadre del calibro di Napoli, Roma, Atalanta, Milan e Juventus: all’appello mancano solo i nerazzurri. Di fronte a uno degli avversari più forti del campionato, il numero 10 è chiamato a guidare ancora una volta la squadra con la sua grinta e la sua qualità. Zaccagni Lazio non è solo un binomio, ma una dichiarazione d’identità: il simbolo di una squadra che vuole tornare a volare alto.