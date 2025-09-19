 Zaccagni: «Blocco mercato? Guardo bicchiere mezzo pieno. Sarri mi ha cambiato. Quest'anno voglio la doppia cifra, mentre Castellanos può farne...»
Zaccagni: «Blocco mercato? Guardo bicchiere mezzo pieno. Sarri mi ha cambiato. Quest'anno voglio la doppia cifra, mentre Castellanos può farne...»

Gasperini: «Spero che non sia un derby violento, ucciderebbe il calcio»

Romagnoli carica verso il derby: «Assumiamoci tutti le nostre responsabilità. Obiettivo? Ogni anno dovrebbe essere...»

Luis Alberto, seconda parte: «Nella Lazio persone che non capiscono di calcio. Promesse non mantenute? Questo lì non cambierà mai»

Luis Alberto, prima parte: «Derby, quanti ricordi! I romanisti parlavano tanto... Sarri maestro, mi disse questa frase per farmi restare»

Zaccagni: «Blocco mercato? Guardo bicchiere mezzo pieno. Sarri mi ha cambiato. Quest'anno voglio la doppia cifra, mentre Castellanos può farne…»

2 ore ago

Zaccagni
Zaccagni

Zaccagni: «Blocco mercato? Guardo bicchiere mezzo pieno. Sarri mi ha cambiato. Quest’anno voglio la doppia cifra, mentre Castellanos può farne…». Parla il capitano della Lazio

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato a Dazn, in avvicinamento al derby con la Roma.

SQUADRA – «Il gruppo è quello dello scorso campionato. Abbiamo visto questa cosa del mercato bloccato come un bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare già dal primo giorno di ritiro di stare tutti insieme sapendo che non ci sarebbero stati nuovi arrivi o partenze. Di questo siamo contenti».

SARRI – «Sarri? È rimasto sempre lo stesso, ha la sua carica e la sua gioia che mette in campo. Siamo contenti che sia tornato, vedo che anche i nuovi stanno apprendendo velocemente quello che vuole. Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto in fase realizzativa. Mi sprona sempre ad attaccare la porta, da quando c’è lui sono migliorato tanto e ho segnato di più».

FUORI DALLE COPPE – «Niente Coppe? Sicuramente avremo più energie per il campionato, però questa cosa ci pesa un po’. Eravamo abituati a giocare in Europa e dovremo tornarci il più presto possibile».

CASTELLANOS – «Castellanos? È un ragazzo serio e un grande lavoratore, si sacrifica tanto per la squadra. La rabona? Lui la fa spesso anche in allenamento e spesso e volentieri gli riesce anche bene. Continuasse a farle. Il gol contro il Verona? Lì per lì neanche me ne sono accorto che l’avesse fatta, poi me la sono trovata perfetta sul piede per controllarla e calciare in porta. Il Taty quest’anno deve arrivare almeno sopra i 15 gol, io posso garantirgli 5/6 assist».

FASCIA E OBIETTIVI – «Indossare la fascia da capitano è un grande orgoglio. È un obiettivo che ti fissi durante la carriera, magari per dare l’esempio anche ai ragazzi più giovani. Sono molto contento di esserci riuscito e di com’è avvenuto in un lungo percorso di crescita. L’anno scorso credo di aver raggiunto la mia piena maturità. Obiettivi? Voglio arrivare in doppia cifra, ma l’importante è che la squadra giri bene»

DERBY – «l derby è una gara particolare, soprattutto qua a Roma. È partita già da inizio anno visto che si giocherà alla quarta giornata. I tifosi ci tengono tanto e anche noi ci teniamo. Non devi arrivare troppo carico perché rischi di fare qualcosa di sbagliato: va gestita la pressione, isolarsi e giocare come ci chiede il mister».

