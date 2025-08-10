 Zaccagni: «Cancellieri? Abbiamo visto tutti che...»
Connect with us

Hanno Detto

Zaccagni: «Ripartiamo e facciamo male. Rigore? Volevo calciarlo così. Cancellieri? Abbiamo visto tutti che...»

Hanno Detto

Burnley Lazio, parla Tavares: «Penso che questa vittoria ci porta vicini ad essere nella nostra forma migliore»

Hanno Detto

Mandorlini pronostica: «Le prime 4 della prossima Serie A? La Lazio...»

Hanno Detto

Fiore: «Sarri, lo avrei voluto io. Zaccagni si esalterà. E vi dico chi sarà l'uomo in più»

Hanno Detto

Giordano sicuro: «Quell'attaccante potrebbe trascinare la Lazio. Su Maurizio Sarri dico che...»

Hanno Detto

Zaccagni: «Ripartiamo e facciamo male. Rigore? Volevo calciarlo così. Cancellieri? Abbiamo visto tutti che…»

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Zaccagni
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Zaccagni: «Ripartiamo e facciamo male. Rigore? Volevo calciarlo così. Cancellieri? Abbiamo visto tutti che…». Le dichiarazioni

Al termine della preziosa vittoria per 1-0 sul campo del Burnley, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Lazio Style Channel. La rete decisiva è stata siglata da Matteo Cancellieri, ma è stata una vittoria di tutto il gruppo.
Il capitano biancoceleste ha espresso grande soddisfazione per il risultato, definendo il match un test probante contro un avversario fisico e già in buona condizione. Zaccagni ha spiegato come la squadra abbia sofferto l’intensità del Burnley nel primo tempo, per poi crescere notevolmente nella ripresa, alzando il proprio baricentro. Sul piano personale, ha ammesso il proprio rammarico per il calcio di rigore fallito, sottolineando però come l’aspetto più importante sia stata la reazione della squadra. Si è detto inoltre molto felice per il gol di Matteo Cancellieri, ritenuto meritato e decisivo. In conclusione, Zaccagni ha ribadito l’importanza di queste amichevoli estive, fondamentali per accumulare minuti nelle gambe e perfezionare i meccanismi di gioco. Ha confermato che la squadra, pur dovendo ancora lavorare, è sulla strada giusta per arrivare pronta all’inizio del campionato.

Le dichiarazioni raccolte da Lazio Style Channel: «Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l’aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol. Cancellieri? Lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l’aspetto tecnico-tattico, siamo contenti di lui. Il rigore? Volevo calciarlo centrale e alzar la palla, ma va bene lo stesso. Abbiamo vinto, rimane alle spalle. Ledesma? Lui aveva un piede invidiabile, ci sarebbe servito in questa squadra (ride, ndr)».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.