Zaccagni: «Ripartiamo e facciamo male. Rigore? Volevo calciarlo così. Cancellieri? Abbiamo visto tutti che…». Le dichiarazioni

Al termine della preziosa vittoria per 1-0 sul campo del Burnley, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Lazio Style Channel. La rete decisiva è stata siglata da Matteo Cancellieri, ma è stata una vittoria di tutto il gruppo.

Il capitano biancoceleste ha espresso grande soddisfazione per il risultato, definendo il match un test probante contro un avversario fisico e già in buona condizione. Zaccagni ha spiegato come la squadra abbia sofferto l’intensità del Burnley nel primo tempo, per poi crescere notevolmente nella ripresa, alzando il proprio baricentro. Sul piano personale, ha ammesso il proprio rammarico per il calcio di rigore fallito, sottolineando però come l’aspetto più importante sia stata la reazione della squadra. Si è detto inoltre molto felice per il gol di Matteo Cancellieri, ritenuto meritato e decisivo. In conclusione, Zaccagni ha ribadito l’importanza di queste amichevoli estive, fondamentali per accumulare minuti nelle gambe e perfezionare i meccanismi di gioco. Ha confermato che la squadra, pur dovendo ancora lavorare, è sulla strada giusta per arrivare pronta all’inizio del campionato.

Le dichiarazioni raccolte da Lazio Style Channel: «Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l’aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol. Cancellieri? Lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l’aspetto tecnico-tattico, siamo contenti di lui. Il rigore? Volevo calciarlo centrale e alzar la palla, ma va bene lo stesso. Abbiamo vinto, rimane alle spalle. Ledesma? Lui aveva un piede invidiabile, ci sarebbe servito in questa squadra (ride, ndr)».