Zaccagni a Sky: «Risposta da squadra e vittoria per i tifosi. Settimana di rabbia ma se giochiamo sempre così…». Parla il capitano della Lazio

La risposta che tutti aspettavano, nel momento più difficile. La Lazio rialza la testa e lo fa con una prestazione d’orgoglio, espugnando il campo del Genoa con un netto 3-0 che scaccia, almeno per una notte, i fantasmi della crisi. A fine partita, a metterci la faccia e a dare voce alla liberazione dello spogliatoio è il capitano, Mattia Zaccagni, che ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato la reazione del gruppo dopo una delle settimane più complicate degli ultimi anni.

Le sue parole sono un manifesto di intenti, un messaggio di rinascita e un ringraziamento speciale a un popolo che non ha mai smesso di credere nella squadra. «Abbiamo dato una risposta da squadra, quello che cercavamo era questo. È stata una settimana con tanta rabbia e tristezza per il derby perso e per la delusione che abbiamo dato ai nostri tifosi. Noi li ringraziamo anche oggi perché sono venuti a sostenerci, la vittoria è per loro. Il cambio di modulo? Se mettiamo questa cattiveria e questa intensità non fa differenza. Noi dobbiamo sempre scendere in campo così per portare a casa il risultato».

Zaccagni sposta l’attenzione dalla tattica all’atteggiamento. Di fronte a un’emergenza che ha costretto Sarri a ridisegnare la squadra, il capitano chiarisce che il vero segreto non risiede nei moduli, ma nella “cattiveria” e nell'”intensità”, elementi che si erano smarriti nelle ultime uscite e che sono stati ritrovati a Marassi.

La dedica ai tifosi, presenti in massa anche in una trasferta così delicata, è il simbolo di un patto che si rinnova. La vittoria di Genova non è solo una boccata d’ossigeno per la classifica, ma una base solida da cui ripartire. La Lazio ha ritrovato sé stessa, il suo spirito combattivo e la sua guida. Zaccagni ha dettato la linea: ora la squadra sa qual è l’unica strada da percorrere.