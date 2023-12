Mazzarri svela il retroscena: «Ho guardato Lazio Monza e ho capito che...»

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha svelato di aver guardato con attenzione Lazio-Monza: le dichiarazioni in conferenza

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza, Walter Mazzarri ha svelato questo retroscena:

«Sarà una partita difficile, il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, l’ho vista perché gioca con un modulo come il nostro. Il Monza verrà senza nulla da perdere, gioca bene ed ha un bravo allenatore. E’ una gara importantissima per tanti motivi e non vorrei andare oltre la partita. Tridente? Se vogliamo tenere i 3 davanti poi ci sono altri che non hanno giocato come Zerbin, ma che si comportano bene in allenamento, per restare con le stesse cose tattiche, ma dovrò valutare anche cosa ci propone il Monza. All’Olimpico contro il 4-3-3 della Lazio ha fatto bene, valuterò cosa conviene in base alle risorse che avrò disponibili».