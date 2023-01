Veron: «Vi racconto il rocambolesco 4-4 col Milan del 99»

Veron, l’ex giocatore della Lazio alla vigilia della supersfida contro il Milan racconta il rocambolesco pareggio coi rossoneri di 24 anni fa

PAROLE – «Ricordo benissimo quel 4-4 contro il Milan del 1999, fu una partita pazzesca. Vincevamo 3-1, subimmo la loro rimonta, pareggiammo e nel finale sfiorammo addirittura una clamorosa vittoria.»

«Furono 90′ incredibile tra due squadre piene di campioni. Non so se fu il pareggio più bello di sempre in Serie A, ma sicuramente ripagammo tutte le aspettative di ogni tifoso, sia della Lazio sia del Milan»