Vecino tra talento ed esperienza: la Lazio di Sarri può contare su queste caratteristiche. Il punto - Lazio News 24

Lazio, Sarri si affida all’esperienza di Vecino: pedina chiave nella nuova stagione

In un calcio che sembra sempre più votato alla gioventù, alla corsa e alla velocità, c’è ancora spazio per l’esperienza. E la Lazio lo sa bene. La squadra di Maurizio Sarri, pur contando su molti giovani interessanti, non rinuncia al valore aggiunto rappresentato da calciatori esperti come Pedro Rodriguez e, soprattutto, Matías Vecino. In un momento complesso, con il mercato bloccato e la rosa da valorizzare internamente, l’uruguaiano si conferma una figura fondamentale per gli equilibri della squadra.

Durante il precampionato, Sarri ha distribuito minuti a diversi elementi per valutarne forma e potenzialità, ma non bisogna farsi ingannare da un minutaggio ridotto per Pedro e Vecino. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la scelta è tutt’altro che casuale: il tecnico conosce a fondo le qualità dell’uruguaiano e del campione spagnolo, e sa perfettamente come e quando utilizzarli. Proprio per questo, preferisce concentrarsi su altri profili meno collaudati, come Dele-Bashiru o altri giovani da integrare.

Vecino, in particolare, rappresenta una sicurezza a centrocampo. La sua esperienza internazionale, unita a un’intelligenza tattica fuori dal comune, lo rende un elemento insostituibile nella rosa della Lazio. Sarri lo considera una sorta di jolly, capace di dare equilibrio, forza fisica e inserimenti offensivi. Anche se non sempre parte titolare, il suo apporto durante la stagione è sempre decisivo, sia nei momenti di emergenza sia per gestire i finali di gara.

Con l’inizio della stagione ufficiale ormai alle porte, è facile prevedere un ruolo sempre più centrale per Vecino nella nuova Lazio. In un gruppo che dovrà affrontare impegni su più fronti e superare le difficoltà legate a un mercato statico, i leader silenziosi come lui saranno fondamentali. La sua capacità di entrare a gara in corso e cambiare il ritmo della partita, o di dare equilibrio sin dal primo minuto, è una risorsa che pochi altri club possono vantare.

Sarri lo sa e lo considera una delle sue armi più affidabili. Vecino non fa rumore, ma nella Lazio fa sempre la differenza. E sarà ancora così nella stagione che sta per cominciare.