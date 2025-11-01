 Vecino Lazio, il centrocampista vuole riprendersi il posto da titolare. Contro il Cagliari la grande occasione? Le ultime sul giocatore biancoceleste
Vecino Lazio, il centrocampista vuole riprendersi il posto da titolare. Contro il Cagliari la grande occasione? Le ultime sul giocatore biancoceleste

Vecino Lazio Juve
Vecino Lazio, Sarri studia le mosse per il Monday Night contro il Cagliari. Il centrocampista cercherà di convincere il proprio tecnico.

La Lazio è tornata a lavorare a Formello per preparare la sfida di lunedì sera contro il Cagliari, un match delicato che chiuderà la giornata di Serie A all’Olimpico. Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, oggi la squadra di Maurizio Sarri sosterrà un’altra seduta di allenamento, mentre la rifinitura è in programma domani. L’obiettivo è chiaro: rialzarsi dopo la fatica di Coppa e consolidare la classifica prima della sosta.

Dall’infermeria non arrivano buone notizie. Nessuno dei giocatori fermi ai box riuscirà a recuperare in tempo per il Monday Night. Tavares resterà ancora ai margini: lo staff medico punta a riaverlo al massimo per la super sfida contro l’Inter, anche se è più realistico pensare a un ritorno dopo la pausa. Restano indisponibili anche Rovella, Castellanos, Cancellieri, oltre ai due esclusi dalla lista UEFA, Dele-Bashiru e Gigot.

In difesa, nonostante l’uscita anticipata a Pisa per problemi intestinali, Gila dovrebbe regolarmente affiancare Romagnoli al centro del reparto. Le novità principali sono attese sulle fasce: Lazzari è in netto vantaggio su Pellegrini, uscito giovedì con un fastidio al ginocchio. L’ex Spal agirà dunque a destra, con Marusic che tornerà a sinistra, come già avvenuto nella sfida contro la Juventus.

Il punto più interessante riguarda il centrocampo, dove Vecino potrebbe tornare protagonista dal primo minuto. Il tecnico biancoceleste sta infatti valutando di inserire l’uruguaiano al posto di Basic, per dare maggiore equilibrio e forza fisica in mezzo al campo. La presenza di Vecino alla Lazio è considerata fondamentale nei momenti di maggiore pressione: esperienza, inserimenti e capacità di leggere le fasi di gioco lo rendono una pedina preziosa per Sarri. L’ultima sgambata servirà per definire la formazione, ma la candidatura dell’ex Inter cresce di ora in ora.

In attacco, invece, resta aperto il ballottaggio per il ruolo di centravanti. Dia parte in vantaggio, ma Pedro e Noslin restano alternative credibili. Lo spagnolo, però, non ha convinto nell’ultima uscita, mentre l’olandese può essere utilizzato anche come esterno destro, dando maggiore flessibilità tattica all’allenatore.

Con Vecino pronto a riprendersi un posto da titolare e una Lazio alla ricerca di continuità, Sarri studia le ultime mosse per affrontare il Cagliari. L’uruguaiano rappresenta la certezza di cui i biancocelesti hanno bisogno per ritrovare equilibrio e concretezza in una fase cruciale della stagione. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

