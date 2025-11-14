Centrocampo Lazio, Vecino contro Basic: in due per un posto. Sarri studia la mossa per il Lecce e spera nel recupero dell’ex Inter. Le novità

Centrocampo Lazio, Vecino pronto a tornare titolare: la sfida con Basic per il centrocampo. Sarri studia la mossa per il Lecce

La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto in casa Lazio, con Maurizio Sarri che ha un solo obiettivo: recuperare i giocatori chiave per porre fine a un’emergenza che dura ormai da mesi. Tra quelli che finalmente sono riusciti a superare i loro infortuni c’è Matias Vecino, centrocampista uruguaiano, pronto a giocarsi una maglia da titolare contro il Lecce in un confronto che si preannuncia aperto con Tomaš Basic.

Vecino torna in campo: dalla sfida con l’Atalanta inizia la sua rinascita

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Il Corriere dello Sport, Vecino è finalmente tornato in campo nella sfida contro l’Atalanta, e da allora ha continuato a lavorare per ritrovare la giusta forma fisica, accumulando minuti nelle partite successive. Con l’infortunio ormai alle spalle, l’uruguaiano ha l’occasione di riprendersi il suo posto da titolare, un ruolo che aveva perso a causa dei problemi fisici. Sarri ha sempre avuto grande stima di lui, considerandolo un giocatore fondamentale per l’equilibrio della squadra.

Basic conquista la fiducia di Sarri: la concorrenza si fa serrata

Dall’altro lato, Basic ha guadagnato la fiducia di Sarri, conquistando il suo spazio con prestazioni convincenti, e raggiungendo la sua striscia più lunga da titolare in Lazio con sette gare consecutive. Il centrocampista croato ha anche trovato la via del gol, dimostrando di poter essere un’arma in più per la squadra. Nonostante ciò, la concorrenza con Vecino per una maglia da titolare si fa ora più agguerrita, con entrambi i giocatori pronti a contendersi il posto.

Vecino vs Basic: la sfida per il centrocampo della Lazio

Vecino ha totalizzato finora 119 presenze con la maglia della Lazio, a sole 8 presenze dal suo record di 127 partite con l’Inter, che rappresenta l’esperienza più lunga della sua carriera. L’obiettivo ora è chiaro: Vecino vuole riprendersi il suo posto da titolare e mettere a frutto la sua esperienza al servizio della squadra. Il confronto con Basic è quindi appena iniziato, e la sfida per una maglia da titolare si preannuncia decisiva per il futuro della Lazio in questa stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale