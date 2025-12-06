Carlo Vanzini annuncia la sua malattia, la Lazio esprime vicinanza al telecronista di Sky, voce della Formula 1: «Forza Carlo, siamo con te»

Carlo Vanzini annuncia la sua malattia, la Lazio esprime vicinanza al telecronista di Sky, voce della Formula 1. Il messaggio del club

Un annuncio che ha sconvolto il mondo dello sport: Carlo Vanzini, noto telecronista di Sky e voce apprezzata della Formula 1, ha rivelato di essere affetto da un grave tumore al pancreas. Il giornalista ha parlato della sua malattia in un’intervista con Il Corriere della Sera, dove ha raccontato di dover affrontare un intervento chirurgico previsto per gennaio.

In seguito alla notizia, la S.S. Lazio ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza a Vanzini, che da sempre ha accompagnato le emozioni sportive dei tifosi biancocelesti. La società ha ripubblicato su Instagram il video del famoso gol di Provedel contro l’Atletico Madrid, con il commento proprio di Vanzini, un momento che è rimasto impresso nel cuore dei tifosi della Lazio. La didascalia che accompagna il post recita: «Forza Carlo, siamo con te in questa battaglia», un messaggio di solidarietà e speranza.

Il legame tra la Lazio e Vanzini è forte, e il club ha voluto dimostrare il suo supporto in questo momento difficile per il giornalista. La comunità sportiva si unisce, così, a lui, augurandogli una pronta guarigione e tanto coraggio per affrontare questa sfida.