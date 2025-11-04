Umbro Lazio, ritorno nostalgico: arriva la nuova capsule dedicata al tifoso dal titolo “The 12th Man” e che celebra la storia biancoceleste

Umbro Lazio,di nuovo insieme: la capsule collection “The 12th Man” celebra il passato, i tifosi e il legame storico con il brand inglese

Per chi è cresciuto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, il nome Umbro è indissolubilmente legato alla Lazio. Una collaborazione che ha segnato la storia dei biancocelesti, con Umbro come sponsor tecnico dal 1989 al 1998, periodo in cui la squadra ha vissuto momenti memorabili. Ora, dopo più di vent’anni, il brand inglese e il club tornano a unirsi, con un progetto che evoca la nostalgia di quegli anni dorati, ma anche il legame speciale tra la Lazio e i suoi tifosi.

“The 12th Man” – Il ritorno di un’icona

In collaborazione con Beams e Lorenzo G. Federici, Umbro ha deciso di riaprire gli archivi per riportare alla luce alcuni dei capi iconici della storica sponsorizzazione con la Lazio. Questa capsule collection, dal nome evocativo “The 12th Man”, celebra il legame tra il club e i suoi tifosi, quei “dodicesimi uomini” che, con la loro presenza, sostengono la squadra e alimentano il gioco.

L’influenza di Cirio (storico sponsor della Lazio negli anni d’oro) è simbolicamente ripresa nel progetto, con Beams che si trasforma, appunto, in Cirio e con il logo di Lorenzo G. Federici che si fonde con l’aquila biancoceleste, simbolo di tradizione e identità laziale.

Un simbolo di unità e devozione

Il numero 12 rappresenta un simbolo profondo per Federici. Oltre ad essere il “dodicesimo uomo” sugli spalti, il numero richiama anche il suo significato teologico: unità e devozione, valori che si riflettono nella comunità e nel processo creativo. Ogni capo della collezione diventa quindi una sorta di tributo a questo legame simbolico, e al cuore pulsante di ogni squadra: i tifosi.

Un tuffo nel passato che conquista i tifosi

Anche se il progetto non coinvolge direttamente la S.S. Lazio, la capsule collection “The 12th Man” farà sicuramente battere forte il cuore dei tifosi biancocelesti. Un bel salto nel passato, con il ritorno di un brand che ha fatto la storia e che continua a evocare emozioni legate a un’epoca irripetibile.

Le foto della collezione sono già disponibili, e per tutti coloro che hanno nostalgia di quel periodo d’oro, si tratta di un’opportunità unica per portare a casa un pezzo di storia laziale.

