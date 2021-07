Ultime Notizie Serie A: è il giorno di Ronaldo, tegola Demme per Spalletti

Ore 14 – Modric accoglie Ancelotti – Il centrocampista croato ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid, battezzando il ritorno del tecnico emiliano. Le parole

Ore 13.30 – Antognoni rincara la dose – Sulle colonne de Il Tirreno, l’ex bandiera della Fiorentina ritorna sul suo allontanamento dal club. Le parole

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24

Ore 13.00 – Tegola Demme per il Napoli – Lesione al collaterale mediale per il centrocampista tedesco da rischio per le prime gare di Serie A Le ultime notizie

Ore 11.15 – De Zerbi felice a metà – Esordio da 3 punti per il tecnico bresciano con lo Shakhtar Donetsk, ma un pizzico di amarezza per un risultato che avrebbe potuto essere molto più ampio. Le parole

Ore 10.05 – Il sogno di Buffon: «Il Mondiale mi spinge in avanti. Chiesa? Imbarazzante…» – Il neo portiere del Parma Gianluigi Buffon ha parlato del suo sogno chiamato Mondiale. Le parole

Ore 9.20 – Atalanta, Djimsiti: «Mi sento un leader. Questo gruppo merita un trofeo» – Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha parlato del suo valore all’interno della squadra nerazzurra e degli obiettivi della nuova stagione alle porte. Le parole

Ore 8.40 – Riapertura stadi, Vezzali: «Ho proposto il 75% di capienza, dipenderà dai vaccini» – La sottosegretaria dello Sport Valentina Vezzali ha parlato della riapertura degli stadi per l’inizio dei campionati in Italia. Le parole