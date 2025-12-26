 Udinese Lazio, i precedenti sorridono ai biancocelesti
Udinese Lazio, numeri e precedenti sorridono ai biancocelesti in vista dell’ultimo match del 2025! Il confronto alla vigilia della diciasettesima giornata

Manca poco più di un giorno all’ultimo impegno del 2025 per la Lazio. La squadra guidata da Maurizio Sarri scenderà in campo domani, sabato 27 dicembre alle ore 18.00, per affrontare l’Udinese al Bluenergy Stadium, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

Una sfida che, guardando ai precedenti, sorride ai colori biancocelesti. Nei 46 confronti complessivi tra le due squadre, la Lazio ha infatti conquistato 19 vittorie, contro un numero inferiore di successi friulani, confermando una tradizione complessivamente favorevole. L’ultimo incrocio positivo risale al gennaio 2024, quando i capitolini si imposero per 2-1, un risultato ancora fresco nella memoria dei tifosi.

Anche il bilancio delle reti evidenzia un leggero vantaggio per la Lazio: 67 i gol realizzati dai biancocelesti contro i 62 messi a segno dall’Udinese. Numeri che raccontano di sfide spesso equilibrate, ma che nel complesso premiano la formazione romana.

Statistiche alla mano, la Lazio arriva a Udine con la consapevolezza di avere dalla propria parte la storia del confronto. Tuttavia, come spesso accade in Serie A, saranno il campo e i novanta minuti a determinare se i precedenti potranno essere confermati o ribaltati nell’ultimo appuntamento dell’anno.

