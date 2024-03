Tudor Lazio, spunta l'indiscrezione sulla proposta di Lotito: il patron ha messo sul piatto...

Tudor-Lazio, spunta l’indiscrezione sulla proposta di Lotito al tecnico croato: l’affare si scalda. Tutti i dettagli

Come riferito da Matteo Moretto, si sta scaldando la trattativa tra Claudio Lotito e Igor Tudor, tecnico designato per prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio dopo le dimissioni del Comandante.

Lotito, in uno degli ultimi contatti con il croato, avrebbe messo sul piatto un contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione che si attiverebbe in automatico con la conquista di un posto in Europa. Sono ore decisive.