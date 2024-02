Tuchel distrutto dopo la Lazio: «Umore depresso, ma non possiamo arrenderci in Champions»

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, analizza così il momento della formazione bavarese dopo la sconfitta con la Lazio

Thomas Tuchel, in conferenza stampa, torna così a parlare dell’umore nero in casa Bayern Monaco dopo la sconfitta europea con la Lazio.

LE PAROLE – «L’umore è depresso. Tutti si stanno sforzando per cambiare l’atmosfera. Ci abbiamo provato ieri, ci proveremo oggi. Sono sicuro che domani avremo tutte le possibilità e raccoglieremo le energie per far partire una svolta. Arrendersi non è un’opzione. Né nella corsa al titolo né in Champions League. Devi metterti alla prova, come allenatore e come giocatore. Le critiche posso capirle perfettamente. Normalmente ho l’abitudine di non leggere nulla, nella buona e nella cattiva sorte. Sento il tono delle domande dopo le sconfitte. Non sono ingenuo e faccio questo mestiere da un po’».