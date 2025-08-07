 Trofeo Yashin: Donnarrumma favorito, c’è anche Sommer. Tutti i candidati
Il gesto toccante di Bove al compleanno di Cataldi. La notizia fa il giro del web - FOTO

Pedro è pronto a riprendersi completamente la sua Lazio. Quel fattore potrebbe essere determinante

Ex obiettivi Lazio, Fazzini spiega la scelta di andare alla Fiorentina rispetto che alla squadra viola

Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Rovella? Una squadra tenta di comprarlo

5 ore ago

Sommer

Trofeo Yashin: Donnarrumma favorito, c’è anche Sommer. Tutti i candidati al premio che va al miglior portiere del mondo

Dopo una stagione da protagonista assoluto, Gianluigi Donnarumma si candida con forza per la vittoria del Trofeo Yashin 2025. Il premio, assegnato al miglior portiere dell’anno durante la cerimonia del Pallone d’Oro, sembra destinato all’estremo difensore del Paris Saint-Germain, che ha dominato la stagione 2024/2025.

Con il PSGDonnarumma ha conquistato la Ligue 1, la Coppa di Francia, la Supercoppa di Francia e la prestigiosa Champions League. Un palmarès impressionante, al quale si aggiungono la finale del Mondiale per Club e la prossima sfida per la Supercoppa Europea contro il Tottenham a Udine. Numeri e trofei che lo rendono il favorito indiscusso per il riconoscimento.

Non è la prima volta che il nome di Donnarumma viene associato al Trofeo Yashin. Già nel 2021, dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia, l’ex portiere del Milan si aggiudicò il premio con 594 punti, superando Édouard Mendy e Jan Oblak. Dopo quattro anni, il portiere italiano è pronto a tornare sul gradino più alto del podio, dopo un periodo in cui il premio è andato a Thibaut Courtois e due volte a Emiliano “Dibu” Martínez. Tra i candidati di quest’anno c’è anche l’interista Yann Sommer.

Pur essendo stato costantemente tra i candidati al Trofeo YashinDonnarumma non era più riuscito a salire sul podio dal 2021. La sua straordinaria annata con il PSG, dove ha brillato in tutti i maggiori trofei, lo pone ora in primissima fila per il riconoscimento, superando la concorrenza degli altri portieri nominati che, pur avendo disputato un’ottima stagione, non possono vantare un palmarès così ricco e prestigioso.

TUTTI I NOMINATI AL YASHIN

  1. Alisson (Liverpool e Brasile)
  2. Yassine Bounou (Al-Hilal e Marocco)
  3. Lucas Chevalier (Lille e Francia)
  4. Thibaut Courtois (Real Madrid e Belgio)
  5. Gigio Donnarumma (PSG e Italia)
  6. Dibu Martinez (Aston Villa e Argentina)
  7. Jan Oblak (Atletico Madrid e Slovenia)
  8. David Raya (Arsenal e Spagna)
  9. Yann Sommer (Inter e Svizzera)
  10. Matz Sels (Nottingham Forest e Belgio)
