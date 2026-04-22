Trevisani esalta Gila: «E’ sottovalutato, ma già oggi potrebbe giocare per Juventus, Inter e Milan!»

Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle ultime partite giocate dal difensore centrale della Lazio Mario Gila: le sue parole

Riccardo Trevisani durante l’ultima puntata di “Fontana di Trevi”, su Cronache di Spogliatoio, ha parlato del giocatore spagnolo della Lazio Mario Gila. Le sue parole:

«Credo che Mario Gila sia un giocatore molto sottovalutato, molto poco considerato. Non si parla mai quando facciamo la corsa al miglior difensore, è sempre Bremer, Akanji, Bastoni, quello, quell’altro. Nessuno nomina mai Mario Gila, che per me nella partita di Napoli nello specifico, ma gliene ho viste fare dieci come la partita di Napoli, si è preso una fetta importante del nostro campionato. Non so se nei cinque, nei tre, ma per me rischia di essere uno che qualcuno potrebbe dire è il miglior difensore del campionato. Forse non arrivo a dire il miglior difensore del campionato, ma è un giocatore che mi fa impazzire.

E ti dico la verità, quando Tare l’ha preso alla Lazio io non lo conoscevo, mentre Ramon l’avevo sentito nominare, di Gila non avevo proprio avuto tracce. L’ostracismo iniziale di Sarri mi faceva pensare che avessi ragione io e invece c’ha ragione Tare. Perché Gila prima nel secondo anno di Sarri, poi con Baroni e adesso di nuovo con Sarri, ha tirato fuori una serie di prestazioni veramente notevolissime.

È un giocatore che si nota poco. Forse perché non è un gigantone fisicamente come vige nel calcio di oggi, forse perché comunque la Lazio non facendo la Champions League o comunque le coppe non ha questo modo di mettersi in mostra. Io trovo che Mario Gila sia un difensore centrale eccezionale. Eccezionale vuol dire che può giocare alla Juve, può giocare all’Inter, può giocare al Milan. E forse pure sopra, ma mi voglio fermare a Juve, Inter e Milan».

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