Atalanta Lazio, tabù Bergamo in Coppa Italia: i numeri che preoccupano Sarri

Atalanta Lazio, nella giornata odierna vi riportiamo i numeri dei precedenti nella casa dei bergamasci. I dato vers la partita di Coppa Italia

La Lazio di Maurizio Sarri si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta con un dato che pesa e che rende ancora più delicato l’appuntamento di Bergamo. I biancocelesti non hanno mai vinto nelle sei gare di coppa disputate sul campo dei nerazzurri. Un precedente che racconta bene le difficoltà storiche incontrate dai capitolini in questo tipo di sfida, soprattutto lontano dall’Olimpico.

Atalanta Lazio, a Bergamo i biancocelesti inseguono un successo mai trovato

Il dato più evidente riguarda proprio il rendimento esterno della Lazio contro l’Atalanta in Coppa Italia. Su sei partite giocate a Bergamo, il bilancio parla di tre pareggi e tre sconfitte, senza alcuna vittoria per la formazione capitolina. Anche il conto delle reti conferma il peso di questa tradizione negativa: 5 gol segnati dalla squadra biancoceleste contro i 9 messi a referto dai bergamaschi.

Si tratta di numeri che raccontano una difficoltà storica precisa, soprattutto in una competizione in cui ogni episodio può cambiare l’inerzia del confronto. La squadra di Sarri dovrà quindi provare a rompere una tendenza consolidata, cercando di costruire una prova di personalità contro un’avversaria che, tra le mura amiche, ha spesso saputo esaltarsi in coppa.

Lazio, equilibrio nei precedenti totali ma il turno sorride ai bergamaschi

Allargando lo sguardo ai precedenti complessivi in Coppa Italia, il bilancio risulta più equilibrato. In totale le due squadre si sono affrontate 12 volte: 4 vittorie per la Lazio, 5 pareggi e 3 successi per l’Atalanta. Anche il totale delle reti mostra un confronto sostanzialmente aperto, con 15 gol realizzati dai capitolini contro i 13 dei bergamaschi.

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Nonostante questo equilibrio generale, c’è un altro dato che merita attenzione: nei passaggi del turno il bilancio premia l’Atalanta, capace di qualificarsi due volte contro l’unica qualificazione conquistata dalla Lazio. Un particolare che aggiunge ulteriore significato alla sfida e conferma quanto il confronto tra queste due squadre sia spesso stato sottile, combattuto e deciso da dettagli minimi.

I riferimenti più recenti alimentano attesa e tensione

Tra i riferimenti più significativi resta l’ultima vittoria biancoceleste, lo 0-2 del 15 maggio 2019, un ricordo importante per il popolo laziale. L’ultima affermazione dell’Atalanta è invece il 3-2 del 27 gennaio 2021, che rappresenta anche il successo con più reti realizzate dai bergamaschi in casa contro la Lazio in coppa. L’ultimo incrocio, infine, si è chiuso sul 2-2 il 4 marzo 2026, segnale di una sfida che continua a offrire equilibrio e spettacolo.

La sensazione è che la squadra di Sarri arrivi a questo appuntamento con la volontà di riscrivere la storia recente. I numeri, però, dicono che servirà una prestazione di altissimo livello per invertire una tradizione sfavorevole!