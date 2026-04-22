Futuro Grosso, il Sassuolo se lo gode ma le big osservano: la Lazio prepara il post Sarri

Futuro Grosso, il tecnico dei neroverdi è tra i profili monitorati per l’eventuale successione a Maurizio Sarri. Ecco cosa filtra verso la prossima stagione

Il nome di Fabio Grosso torna con forza al centro del dibattito sulle panchine della prossima stagione. A quasi vent’anni dal trionfo mondiale del 2006, l’ex terzino azzurro si sta imponendo anche da allenatore, guidando il Sassuolo con continuità, equilibrio e idee chiare. La crescita della squadra neroverde, reduce dal ritorno in Serie A dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione, ha inevitabilmente acceso i riflettori sul tecnico abruzzese.

Fabio Grosso ha rilanciato il Sassuolo dopo la Serie B

Il percorso del tecnico è sotto gli occhi di tutti. Fabio Grosso è arrivato al Sassuolo nel luglio 2024 e ha centrato subito la promozione, riportando il club emiliano in massima serie. Nella stagione 2025/26 la neopromossa si è resa protagonista di un campionato solido, tanto da essere già matematicamente salva e da essere considerata una delle sorprese più credibili del torneo. Lo stesso allenatore, nei giorni scorsi, ha preferito non sbilanciarsi sul domani, spiegando di voler pensare al presente e al lavoro con una società seria come il Sassuolo.

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Futuro Grosso: piace a Fiorentina, Bologna e Lazio mentre il Sassuolo studia le alternative

Le prestazioni del Sassuolo stanno inevitabilmente alimentando le voci di mercato. Secondo Tuttosport, la Fiorentina è il club che in questo momento segue con maggiore attenzione Fabio Grosso, con Fabio Paratici che lo stimerebbe da tempo. Sullo sfondo restano anche Bologna e Lazio, in un’estate che potrebbe ridisegnare diverse panchine di Serie A.

Parallelamente, il Sassuolo non vuole farsi cogliere impreparato e monitora due profili emergenti come Alberto Aquilani, oggi al Catanzaro, e Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia. Al momento, però, non ci sono trattative concluse o decisioni definitive: si tratta ancora di interessamenti e valutazioni, non di accordi chiusi.

Il presente, dunque, racconta di un allenatore in piena ascesa e di un Sassuolo che continua a crescere. Il futuro di Fabio Grosso resta aperto, ma il lavoro svolto finora basta già a certificare la sua definitiva consacrazione in panchina.