Torino, Vanoli sulle condizioni di Casadei: le parole

L’allenatore del Torino ha parlato di quelle che sono le condizioni fisiche dell’ex obiettivo della Lazio, Casadei

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dell’ex obiettivo della Lazio, Casadei.

LE PAROLE – È un calo fisiologico. Il mercato di gennaio è pericoloso, ma siamo stati fortunati a trovare giocatori di valori e bravi a farli crescere in condizione. L’esperienza di Biraghi ed Elmas non è la stessa di Casadei: hanno tre storie diverse, Elmas con esperienza e qualità sa gestire i momenti della gara e i ritmi, Biraghi sappiamo l’esperienza, Casadei è un giovane. Non dimentichiamoci il Ricci di tre anni fa… Ora si vuole che Casadei segni sempre, ma non dimentichiamoci che è un investimento anche per il futuro.