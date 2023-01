Tifosi Lazio invadono il Mapei: saranno in 6 mila, è record. Grandissima partecipazione da parte del popoli biancoceleste

Come scrive Il Messaggero saranno addirittura 6 mila i tifosi della Lazio presenti al Mapei Stadium per la gara col Sassuolo: è record stagionale in trasferta.

Settore ospiti sold out, molti saranno anche in altre zone dell’impianto.