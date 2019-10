Tifosi Lazio e Bologna in Pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic – FOTO

Tifosi Lazio e Bologna uniti nel segno di Sinisa

Alle 9,30 all’archetto del Meloncello, si sono radunati tutti i tifosi di Lazio e Bologna e da li hanno iniziato il Pellegrinaggio verso la Basilica, recitando il rosario, con don Massimo Vacchetti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, alle 11 è prevista la messa, alla quale ognuno sarà libero o meno di par- tecipare, e poi una sorta di riunio- ne, le persone faranno community. Sinisa è stato capace di fare anche questo, di creare una vera comu- nità, di unire le persone: bologne- si e non, tifosi e non.