Tchaouna Lazio, ingresso incoraggiante contro il Parma: ora la chance in Coppa Italia per convincere Baroni

Tchaouna Lazio, l’esterno biancoceleste non ha convinto al 100% in questa prima parte di stagione. Ora sta crescendo e vuole convincere Baroni

Loum Tchouna è arrivato alla Lazio la scorsa estate come un acquisto dalle grandi qualità e di grande prospettiva, ma fino a questo momento non ha rispettato le aspettative iniziali. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, però, domenica scorsa a Parma è entrato in campo con un altro spirito ed ha tirato in porta per ben quattro volte in appena trenta minuti.

Ora Baroni vuole che l’esterno francese continui su questa strada e lo lancerà dal 1′ in Coppa Italia contro il Napoli. Tchaouna non può più fallire e deve dimostrare tutte le sue potenzialità.