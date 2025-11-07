Tavares in bilico con la Lazio? Ecco cosa dice del suo futuro in casa biancoceleste in vista di gennaio - Lazio News 24

Tavares e il futuro in bilico alla Lazio: tra cessioni e mercato di gennaio. La situazione attuale

Un anno dopo, la situazione in casa Lazio appare profondamente cambiata. Il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste ha portato nuove gerarchie e uno scenario completamente diverso rispetto alla gestione Baroni. Alcuni giocatori che nella scorsa stagione avevano fatto la differenza ora si ritrovano ai margini, e il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, cinque elementi della rosa biancoceleste vedono il proprio futuro in bilico: Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru e Noslin. La Lazio spera di poter operare cessioni strategiche per sbloccare il mercato e reinvestire in entrate mirate.

Tra questi, Tavares è sicuramente il caso più rilevante. L’esterno portoghese, che ha avuto un ruolo importante nella passata stagione con 8 assist in 10 giornate, non ha ancora ritrovato la brillantezza mostrata con Baroni. Quest’anno ha accumulato 464 minuti, ma il rendimento è stato altalenante, e il suo addio potrebbe concretizzarsi già a gennaio. La cessione di Tavares sarebbe complicata dal fatto che l’Arsenal detiene il 35% della rivendita, rendendo ogni trattativa più delicata ma comunque strategica per le casse biancocelesti.

Discorso diverso per Mandas, che lo scorso aprile aveva conquistato la titolarità tra i pali. Con Sarri, però, Provedel è tornato titolare inamovibile, relegando Mandas ai margini e rendendo quasi certa una plusvalenza in caso di cessione. Anche Belahyane, arrivato durante il mercato invernale, fatica a convincere Sarri da mezz’ala e nelle ultime quattro gare è rimasto in panchina nonostante l’emergenza a centrocampo.

Situazione simile per Dele-Bashiru: titolare nelle prime giornate della stagione, l’infortunio rimediato nel derby lo ha estromesso dalle scelte di Sarri. Nonostante le 29 presenze e 5 gol della scorsa stagione, ora il giovane nigeriano deve ritrovare continuità e puntare a una convocazione in nazionale per la Coppa d’Africa.

Infine, Noslin resta un’incognita: poco impiegato, il suo futuro è ancora tutto da definire.

In sintesi, il mercato di gennaio sarà fondamentale per la Lazio, con Tavares che rappresenta il nodo principale. La gestione delle cessioni e degli equilibri in rosa determinerà non solo il futuro dell’esterno portoghese, ma anche le strategie per rinforzare la squadra nella seconda parte di stagione. La Lazio deve quindi muoversi con attenzione per valorizzare al meglio i propri talenti in uscita e preparare un mercato in entrata funzionale agli obiettivi di Sarri.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO