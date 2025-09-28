Tavares titolare per Genoa Lazio? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Lazio, scelta difficile per Sarri: Tavares verso la panchina contro il Genoa

La Lazio si prepara ad affrontare il Genoa nel posticipo della quinta giornata di Serie A 2025/26. La sfida è in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova. Dopo la sconfitta nel Derby, la squadra di Sarri è chiamata a una reazione decisa. Tuttavia, le scelte di formazione sono influenzate da assenze pesanti e da errori individuali che potrebbero costare caro.

Tra i nodi principali c’è quello relativo a Nuno Tavares, protagonista in negativo nella gara contro la Roma. Il terzino portoghese, arrivato in estate con grandi aspettative, ha commesso un errore difensivo determinante nel gol subito e potrebbe finire in panchina nella delicata trasferta ligure. Lazio e Sarri stanno riflettendo seriamente sulla possibilità di affidarsi a Luca Pellegrini, apparso più affidabile nelle ultime uscite.

Tavares, dotato di spinta offensiva e buona tecnica, è però ancora lontano dal garantire la sicurezza difensiva richiesta in Serie A. Il suo inserimento continua a essere altalenante e la sfida contro il Genoa potrebbe rappresentare un momento chiave per il suo futuro in biancoceleste.

Nel probabile 4-2-3-1 che Sarri starebbe preparando, la Lazio dovrebbe scendere in campo con Provedel tra i pali, Marusic, Romagnoli, Provstgaard e, appunto, Pellegrini in difesa. A centrocampo, complice l’emergenza con Guendouzi e Belahyane squalificati, e Rovella, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari indisponibili, si pensa all’adattamento di Gila come mediano al fianco di Cataldi.

In attacco, si profila un ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri, con quest’ultimo favorito per partire titolare insieme a Pedro e Zaccagni alle spalle di Castellanos. Anche Basic potrebbe tornare nella lista dei convocati, prendendo il posto di Lazzari, per dare un minimo di respiro alla mediana.

Il caso Tavares resta però uno dei temi più caldi nel prepartita. La Lazio aveva puntato forte su di lui, ma al momento il rendimento non giustifica una maglia da titolare. Sarri spera in una crescita mentale e tattica del portoghese, ma intanto potrebbe affidarsi all’esperienza di Pellegrini in una gara che non ammette distrazioni.