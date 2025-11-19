Tavares Lazio, Sarri ha già individuato il sostituto del portoghese. Ma la società ha una chiara intenzione sul giocatore

Tavares Lazio, Sarri punta Martin per sostituirlo. Lotito, però, spera in una permanenza perché non ha nessuna intenzione di svenderlo. Le ultime

Il tema Tavares Lazio è tornato d’attualità con forza dopo il rientro in gruppo del terzino portoghese, che ha finalmente superato la lesione al soleo sinistro che lo aveva tenuto ai box per quattro giornate. Per Nuno Tavares inizia ora un periodo che somiglia a un vero e proprio esame: il mirino non è puntato soltanto sulla sfida contro il Lecce, ma soprattutto sul mese che sta per arrivare, un arco temporale decisivo per capire quale sarà il suo ruolo nella seconda parte della stagione e, forse, anche il suo futuro nella capitale.

Il rientro in campo rappresenta soltanto il primo passo di un percorso complicato. Dopo la pausa forzata, il difensore dovrà ritrovare condizione, fiducia e continuità, tutti elementi che negli ultimi mesi sono venuti meno. La versione migliore di Tavares — quella vista tra agosto e ottobre 2024 — sembra appartenere a un passato lontano. In quel periodo il binomio Tavares Lazio aveva funzionato alla perfezione: il portoghese spingeva con decisione, ribaltava il campo in pochi secondi, sfruttava fisicità e progressione per essere una costante minaccia offensiva. Poi, il buio. Le prestazioni sono calate drasticamente, rivelando limiti difensivi, insicurezze e una preoccupante discontinuità.

Lo scivolone tecnico ha finito per cambiare anche la percezione interna del giocatore. Da risorsa preziosa, Tavares è diventato un elemento discutibile, fino a rientrare nella lista dei possibili partenti nel mercato di gennaio. Sarri, pur apprezzandone le qualità atletiche, non lo considera un punto fermo del suo progetto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe già indicato un’alternativa chiara: Aarón Martín del Genoa, un profilo che piace molto e che potrebbe essere disponibile a parametro zero questa estate.

Eppure il futuro non è già scritto. La società, pur ascoltando eventuali offerte, sa che cedere Tavares ora significherebbe venderlo al ribasso, vista la flessione del suo valore di mercato. Il mese che sta per arrivare, dunque, sarà fondamentale: servono segnali concreti, prestazioni convincenti e una reazione orgogliosa. L’obiettivo è dimostrare che il binomio Tavares Lazio può ancora funzionare e che il terzino merita una nuova chance.

Nuno Tavares ha davanti a sé un’occasione che forse sarà irripetibile. Ritrovare sé stesso, riconquistare Sarri e riconnettersi con la squadra: solo così potrà evitare di diventare un sacrificato di gennaio e tornare a essere una freccia importante nell’arco biancoceleste.