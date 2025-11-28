Tavares Lazio, il portoghese spinge per ritornare titolare: Sarri ha già fatto la sua scelte. I dettagli!

Tavares Lazio, il portoghese dovrebbe stare ancora una volta in panchina contro il Milan. Sarri sembra intenzionato a puntare su Pellegrini

La settimana che attende la Lazio è una di quelle che possono segnare la stagione, e le scelte di Maurizio Sarri saranno decisive per gestire al meglio il tour de force che attende i biancocelesti. Tre partite in otto giorni — il doppio confronto con il Milan tra campionato e Coppa Italia, seguito dalla sfida con il Bologna — impongono rotazioni mirate e valutazioni accurate. Proprio in questo contesto torna d’attualità il tema Tavares, con il portoghese pronto a insidiare Luca Pellegrini per un posto da titolare sulle corsie esterne.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ballottaggio per la fascia sinistra è apertissimo: da una parte c’è Pellegrini, reduce da una stagione altalenante ma desideroso di confermarsi; dall’altra c’è Tavares, che ha finalmente smaltito il problema al polpaccio e sta spingendo con forza per riconquistare spazio. Il terzino ex Arsenal è tornato ad allenarsi con continuità e spera che i prossimi impegni possano offrirgli l’opportunità di rimettersi in mostra dopo settimane complicate.

Le scelte di Sarri, però, sembrano orientate verso una conferma iniziale di Pellegrini almeno per la sfida d’esordio di questa serie di partite, quella di San Siro contro il Milan. Dopo aver atteso la gara di Marassi contro il Genoa per tornare titolare, Pellegrini era stato frenato da una distorsione al ginocchio che gli aveva fatto saltare Torino e Atalanta, salvo poi rientrare contro il Pisa. L’ultima prova convincente è arrivata contro il Lecce, dove ha iniziato dal primo minuto mentre Tavares è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Un segnale chiaro di come, al momento, Sarri veda in Pellegrini una soluzione più affidabile per l’immediato.

Tuttavia, il futuro del ruolo resta tutt’altro che definito. Tavares figura infatti nella lista dei possibili cedibili per il 2026, e le prestazioni delle prossime settimane potrebbero influenzare in modo determinante le strategie della società. Se il portoghese dovesse convincere Sarri, potrebbe riaprire scenari oggi in stand-by; in caso contrario, la sua partenza diventerebbe sempre più probabile. Parallelamente, Pellegrini avrebbe la possibilità di giocarsi la conferma come titolare nella seconda parte della stagione.

Questa intensa settimana, dunque, non rappresenta solo un passaggio chiave per gli obiettivi della Lazio, ma anche un banco di prova cruciale per determinare il destino di Tavares, chiamato a dimostrare di meritare ancora spazio nel progetto tecnico biancoceleste.