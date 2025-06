Tavares Lazio, arriva il saluto dell’Arsenal per l’addio del portoghese. Il comunicato

Condividi via email

Tavares Lazio: i saluti del club inglese per il terzino riscattato dai biancocelesti

Dopo numerose voci, è arrivata quest’oggi l’ufficialità di Nuno Tavares, che dopo un anno di prestito passa definitivamente alla Lazio. Il terzino firmerà un quadriennale col club biancoceleste. L’Arsenal, squadra da cui è stato acquistato, l’ha salutato così:

COMUNICATO-«Il club può ora confermare che Nuno Tavares si è unito alla Lazio per un accordo definitivo. Grazie e in bocca al lupo per il futuro Nuno».