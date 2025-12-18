Calciomercato
Tavares Lazio, l’addio sembra essere sempre più probabile: contatti in corso con quel club per gennaio. Le ultime
Tavares Lazio, futuro in bilico: il terzino portoghese può partire a gennaio. I suoi agenti hanno dei contatti in corso con un altro club
Il caso Tavares è ormai sotto gli occhi di tutti. Nuno Tavares è ufficialmente finito sul mercato e il suo addio durante la sessione di gennaio non è più un’ipotesi remota. La stagione del terzino portoghese finora non ha rispettato le aspettative, con prestazioni altalenanti che hanno spinto Maurizio Sarri a rivedere le gerarchie sulla fascia sinistra. La recente promozione di Luca Pellegrini a titolare è un segnale chiaro: Tavares non è più considerato imprescindibile e, davanti all’offerta giusta, la Lazio è pronta a valutare la cessione.
Dal punto di vista tecnico e tattico, il rendimento di Tavares non ha garantito la continuità richiesta dal sistema di gioco di Sarri. Nonostante le sue indiscusse qualità atletiche, il portoghese ha faticato in fase difensiva e nella gestione delle letture, elementi fondamentali per l’allenatore biancoceleste. Questo scenario ha aperto le porte a riflessioni profonde sul suo futuro e sul possibile reinvestimento delle risorse.
L’entourage del giocatore si è già attivato, guardando con particolare interesse al mercato saudita. Secondo quanto filtra, l’obiettivo è quello di trovare una proposta attorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la Lazio a cedere Tavares già a gennaio. Va inoltre ricordato che una percentuale compresa tra il 35 e il 40% dell’eventuale incasso andrebbe all’Arsenal, club che detiene ancora una parte dei diritti economici del calciatore.
LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
Come riportato da Il Messaggero, proprio dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare l’offerta decisiva per sbloccare il dossier Tavares. I suoi agenti avrebbero avviato contatti con l’Al-Ittihad, club allenato da Sergio Conceição, da tempo attento a profili europei con esperienza internazionale. Al momento non esiste ancora una proposta ufficiale, ma i dialoghi sono in corso e potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.
In caso di cessione, la Lazio non si farà trovare impreparata. Da tempo la dirigenza valuta alcuni profili per la corsia mancina. Tra i nomi che piacciono di più ci sono Aron Martin del Genoa, terzino affidabile e con esperienza in Serie A, e Luca Netz del Borussia Mönchengladbach, giovane talento con ottime prospettive di crescita. Entrambi rappresentano soluzioni coerenti con il progetto tecnico di Sarri.
Il futuro di Tavares resta quindi in bilico. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a gennaio e dalla volontà del club di riorganizzare la rosa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il portoghese continuerà la sua avventura in biancoceleste o se sarà tempo di salutare.
News
Lazio 2025/26: i giocatori chiave per la corsa europea
La nuova stagione della Lazio si apre con un progetto preciso: tornare stabilmente nelle competizioni europee. Con un’estate di scelte...
Squalifica Basic, la mossa della Lazio: il club ha deciso di presentare ricorso nella speranza di ridurre lo stop. Quando potrebbe rientrare il centrocampista
Squalifica Basic, la Lazio punta a ridurre lo stop e far rientrare il centrocampista per la trasferta di Udine. Un...
Portieri Lazio: chi merita la maglia da titolare secondo i numeri
Il tema del portiere titolare nella Lazio è diventato uno dei punti più discussi tra tifosi e tecnici. Ogni scelta...