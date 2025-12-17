Tavares Lazio, addio vicino? La rivelazione dopo la cena di Natale conferma le indiscrezioni: il terzino verso la titolarità contro la Cremonese, ma può ancora partire!

Tavares Lazio, addio vicino? Nonostante la possibile titolarità contro la Cremonese, il terzino sembra in uscita: le indiscrezioni dopo la cena di Natale

Nonostante il richiamo sempre più forte delle sirene arabe, il presente di Nuno Tavares parla ancora Lazio. Il terzino portoghese classe 2000, arrivato come scommessa e mai davvero centrale nel progetto tecnico, potrebbe tornare utile proprio ora, in un momento segnato da assenze pesanti e da una rosa ridotta ai minimi termini. Anche se, con ogni probabilità, si tratterà solo di una parentesi breve.

Il momento di forma del giocatore non è dei migliori, ma contro la Cremonese Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, potrebbe comunque decidere di puntare su di lui. Non tanto dall’inizio, quanto come soluzione tattica a gara in corso.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio ha gli uomini contati e, pur partendo con il modulo abituale, potrebbe essere costretta ad adattarsi alle circostanze. In caso di necessità, il sistema potrebbe trasformarsi in un 4-4-2, con Tavares avanzato sulla fascia sinistra di centrocampo, sfruttandone corsa e fisicità.

Sarebbe, di fatto, un ultimo ballo prima dell’addio. Il futuro del portoghese sembra infatti destinato all’Arabia Saudita. Il giocatore ha già dato apertura al trasferimento e la Lazio valuta il suo cartellino non meno di 15 milioni di euro, anche in considerazione della percentuale sulla futura rivendita che spetta all’Arsenal, club da cui è arrivato.

I segnali di separazione sono ormai evidenti. Tavares ha le valigie pronte e una conferma indiretta è arrivata anche dalla cena di Natale biancoceleste: come sottolinea ancora Il Messaggero, il portoghese è stato l’unico assente all’evento organizzato all’Eur. Un dettaglio che pesa, soprattutto considerando che è stato uno dei giocatori che non ha mai realmente legato con Sarri.

Più che un indizio, appare come una prova. Prima dell’addio definitivo, però, potrebbe esserci ancora spazio per una comparsa in campo. Per necessità, più che per scelta.

