Tavares Lazio, addio a gennaio? Lotito ha preso una decisione importante sul portoghese. E Sarri...

Tavares Lazio: il nodo mercato e il futuro del portoghese in biancoceleste. L’ipotesi di una cessione è assolutamente da tenere in considerazione

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la Lazio si trova a fare i conti con alcune questioni urgenti, tra cui il destino di diversi giocatori ai quali mister Sarri ha dato il via libera per la cessione. Tra questi, uno dei nomi più discussi è sicuramente Tavares , il portoghese che aveva impressionato nella prima parte della stagione sotto la guida di Baroni.

Come evidenzia l’edizione odierna de Il Messaggero, Tavares è uno dei profili principali sul tavolo dei biancocelesti in vista della finestra invernale di mercato. Nonostante le ottime premesse, il rendimento del giocatore non ha mantenuto le attese: dopo gli 8 assist serviti nei primi due mesi di stagione, il portoghese ha subito un calo prolungato, fermandosi per più di un anno e accumulando solo 6 presenze da 90 minuti. Una flessione che ha inevitabilmente influito sul valore del suo cartellino, oggi in netto ribasso.

Parallelamente, Sarri valuta attentamente se reintegrare Tavares nella rosa attuale o sacrificarlo per finanziare eventuali operazioni in entrata a gennaio. Il tecnico, infatti, ha bisogno di giocatori pronti a garantire rendimento immediato e, allo stesso tempo, di margini economici per rinforzare altre zone del campo. La situazione del portoghese diventa quindi strategica, perché la sua cessione potrebbe liberare spazio in termini di ingaggio e budget, ma rischierebbe anche di privare la squadra di un giocatore dotato di grande qualità tecnica, capace di creare occasioni e imprevedibilità sulla fascia.

La storia recente di Tavares racconta di una crescita iniziale molto promettente, seguita da una fase di stallo legata a infortuni e scelte tattiche. Dopo gli 8 assist nei primi due mesi, il digiuno è diventato preoccupante, evidenziando la necessità di una gestione attenta del suo minutaggio e della sua condizione fisica. Sarri, dal canto suo, deve trovare il giusto equilibrio tra valorizzare le qualità del portoghese e garantire continuità al progetto di squadra, senza rinunciare alle opportunità che il mercato di gennaio potrebbe offrire.

Al momento, il futuro di Tavares resta in bilico: la società spinge per il reintegro, il tecnico riflette sulle priorità tattiche e il mercato potrebbe dettare le condizioni finali. Gennaio si preannuncia quindi un mese decisivo per il portoghese, chiamato a dimostrare se può tornare a essere un punto di riferimento sulla fascia biancoceleste o se la sua avventura nella Capitale potrebbe concludersi anticipatamente.