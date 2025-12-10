Tavares Lazio, rapporto ai titoli di coda! Il terzino portoghese delude ancora, addio probabile già a gennaio: Sarri vuole un vero rinforzo

Tavares Lazio, rapporto ai titoli di coda! Il terzino portoghese delude ancora, Sarri chiede rinforzi e l’addio sembra sempre più probabile anche a gennaio

Per Nuno Tavares arriva un nuovo passo falso. Neppure l’assist decisivo ritrovato in Coppa Italia contro il Milan, il primo dopo quasi un anno, è bastato per rilanciare il terzino portoghese, che contro il Bologna è tornato protagonista in negativo. La sua prestazione è stata insufficiente in entrambe le fasi: errore sul gol subito, duelli persi in serie con Orsolini, poca concentrazione anche nelle rare sortite offensive.

Un quadro che ha convinto Maurizio Sarri a sostituirlo già all’intervallo, esattamente come era accaduto nel derby, dove Tavares era stato il peggiore in campo. A Formello si sperava che l’assist potesse rappresentare un segnale di crescita, ma il portoghese ha evidenziato nuovamente limiti strutturali, soprattutto nella fase difensiva.

Secondo il Corriere della Sera, a gennaio la Lazio potrebbe decidere di cederlo. Il giocatore è costato 6 milioni e generare una plusvalenza non sarebbe complicato, anche se il club sarebbe costretto a girare all’Arsenal il 40% dell’eventuale ricavo. In estate Lotito immaginava di poter incassare oltre 30 milioni, ma oggi cifre simili appaiono lontane: qualche estimatore in Premier League resiste, ma servirà accontentarsi.

La possibile uscita di Tavares, unita a quella di Hysaj — entrambi tra gli stipendi più pesanti della rosa — permetterebbe un risparmio significativo, utile per muoversi sul mercato. Ma Sarri non vuole semplici sostituti: chiede un vero rinforzo per la fascia sinistra. Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è Anton Gaaei dell’Ajax, profilo giovane e molto apprezzato. Prima, però, la Lazio dovrà sfoltire e fare cassa.

