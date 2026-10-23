Tavares e Floriani Mussolini cambiano gli equilibri: i numeri raccontano la loro crescita

Gattuso ha trovato due interpreti preziosi sulle corsie difensive. Il portoghese convince nella costruzione offensiva, mentre Floriani Mussolini si distingue per il contributo nei contrasti

La Lazio di Gennaro Gattuso ha trovato nei propri terzini due elementi fondamentali per lo sviluppo del gioco. Nuno Tavares e Romano Floriani Mussolini, pur avendo caratteristiche differenti, stanno offrendo un contributo significativo alla crescita della formazione biancoceleste. Il portoghese rappresenta una soluzione preziosa quando bisogna superare la pressione avversaria e creare superiorità numerica, mentre il giovane italiano sta dimostrando di poter garantire affidabilità anche nella fase di contenimento. Due percorsi differenti che raccontano un aspetto interessante del lavoro dell’allenatore: la capacità di valorizzare le qualità individuali senza rinunciare all’equilibrio collettivo. I dati raccolti in questa prima parte di stagione aiutano a comprendere meglio il rendimento dei due laterali.

Lazio, Nuno Tavares ritrova centralità: i dribbling confermano la sua pericolosità

Tra i protagonisti dell’ottimo avvio di campionato biancoceleste figura Nuno Tavares, tornato a incidere con continuità nello sviluppo delle azioni offensive. Il laterale portoghese ha completato 10 dribbling sui 15 tentati, facendo registrare una media di 1,7 dribbling riusciti ogni 90 minuti.

Un rendimento che lo colloca tra i migliori giocatori della rosa in questa particolare statistica, alle spalle soltanto di Matteo Cancellieri, che viaggia a una media di 2,5. Il dato evidenzia soprattutto l’efficacia delle iniziative individuali del portoghese, capace di superare il diretto avversario e favorire l’avanzamento della squadra.

Per la Lazio, disporre di un terzino con queste caratteristiche significa poter creare occasioni anche quando gli spazi sembrano ridotti. La capacità di Tavares di saltare l’uomo rappresenta infatti una soluzione alternativa alla circolazione del pallone, soprattutto contro avversarie organizzate nella propria metà campo.

Lazio, Tavares decisivo anche nella costruzione: il dato sui passaggi contro il pressing

L’apporto del portoghese non si limita però alle accelerazioni sulla corsia sinistra. Un altro dato interessante riguarda la sua partecipazione alla costruzione della manovra, in particolare nelle situazioni in cui la Lazio deve superare la pressione degli avversari. Nuno Tavares ha effettuato 35 passaggi capaci di eludere il pressing, con una media di 7,6 a partita.

Nessun altro giocatore della formazione biancoceleste ha fatto registrare un numero superiore in questa rilevazione. Una statistica che permette di osservare il suo rendimento da una prospettiva differente: non soltanto un laterale capace di attaccare in velocità, ma anche un elemento coinvolto nell’uscita del pallone dalla propria metà campo.

La presenza di Tavares consente a Gattuso di utilizzare la fascia sinistra per trovare soluzioni quando gli avversari cercano di limitare le linee di passaggio centrali. Il portoghese sta quindi contribuendo a rendere meno prevedibile lo sviluppo offensivo della squadra.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sul Flaminio e gli infortunati! La replica di Bisignani a Lotito

Lazio, Floriani Mussolini convince sulla destra: i contrasti premiano il giovane biancoceleste

Sulla corsia opposta, Romano Floriani Mussolini sta vivendo una fase importante del proprio percorso con la maglia della Lazio.

Il calciatore cresciuto nel settore giovanile biancoceleste ha trovato spazio nelle scelte di Gattuso, rispondendo con prestazioni che ne stanno consolidando la posizione all’interno della squadra. Uno degli aspetti più interessanti del suo rendimento riguarda la fase difensiva.

Floriani Mussolini ha vinto 8 dei 15 contrasti effettuati, risultando il migliore tra i difensori della rosa per numero di contrasti vinti. Un dato che sottolinea la sua disponibilità al confronto diretto con gli avversari e la partecipazione alle situazioni di recupero del pallone.

Per un giocatore chiamato ad affrontare esterni offensivi spesso rapidi e tecnici, la capacità di intervenire nei duelli individuali rappresenta una qualità importante. La crescita di Floriani Mussolini offre inoltre alla Lazio una soluzione interessante sulla destra, dove il giovane può contribuire sia alla copertura sia all’accompagnamento delle azioni.

Lazio, due terzini diversi per Gattuso: l’importanza dell’equilibrio sulle fasce

Il confronto tra Tavares e Floriani Mussolini evidenzia come la Lazio possa contare su due interpreti con caratteristiche complementari. Il portoghese si distingue soprattutto per la capacità di superare gli avversari e favorire la progressione del pallone, mentre l’italiano sta mostrando qualità importanti nei contrasti e nella gestione dei duelli difensivi.

Questa diversità rappresenta una risorsa per Gattuso, che può adattare le richieste ai singoli giocatori senza necessariamente pretendere un contributo identico dalle due corsie. Quando Tavares accompagna l’azione offensiva, diventa fondamentale il lavoro dei compagni nella copertura degli spazi lasciati alle sue spalle.

Allo stesso modo, la crescita di Floriani Mussolini permette alla formazione biancoceleste di cercare maggiore equilibrio sul versante opposto. La vera sfida sarà mantenere questo rendimento anche contro avversarie capaci di sfruttare rapidamente le transizioni.

Lazio, Parma primo banco di prova: Tavares e Floriani Mussolini cercano conferme

Il prossimo appuntamento della Lazio sarà la sfida contro il Parma, in programma sabato 24 ottobre allo Stadio Olimpico. Un incontro nel quale le corsie laterali potrebbero nuovamente assumere un ruolo importante, soprattutto per cercare di superare l’organizzazione difensiva della formazione emiliana.

Per Tavares sarà un’altra occasione per confermare l’efficacia delle proprie iniziative offensive, mentre Floriani Mussolini proverà a dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime settimane. Successivamente arriveranno anche gli impegni contro Sassuolo e Cagliari, appuntamenti utili per verificare la solidità del percorso biancoceleste.

La Lazio ha trovato due giocatori capaci di incidere in maniera differente, ma ugualmente importante, sull’organizzazione della squadra. I numeri di Tavares e Floriani Mussolini raccontano una crescita che va oltre il semplice contributo dei terzini: sulle fasce, Gattuso sta costruendo una parte significativa dell’identità della sua Lazio.