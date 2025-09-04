Carraro elogia Tare: «Alla Lazio ha dimostrato competenza. Vi mostro cosa ha fatto» - Lazio News 24

L’ex presidente della FIGC commenta il futuro del Milan e ricorda l’ottimo lavoro svolto da Tare alla Lazio

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Franco Carraro, ex presidente della FIGC ed ex figura centrale del calcio italiano, ha espresso alcune riflessioni sul presente e sul futuro del Milan. Nel farlo, ha toccato anche il tema Tare alla Lazio, elogiando il lavoro svolto dal dirigente albanese durante la sua lunga esperienza nella Capitale.

Nel parlare delle prospettive rossonere, Carraro ha sottolineato la qualità dell’attuale guida tecnica e dirigenziale, ma ha anche manifestato il desiderio di vedere alcuni grandi protagonisti del passato tornare in ruoli chiave nel club: «Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan» – ha dichiarato – «e Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare».

Le parole di Carraro sono un riconoscimento importante per Igli Tare, che per oltre 15 anni ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Lazio, contribuendo in maniera significativa alla costruzione di squadre competitive, spesso con budget limitati. Sotto la sua gestione sono arrivati giocatori come Milinković-Savić, Felipe Anderson e Luis Alberto, protagonisti di stagioni positive sia in Italia che in Europa.

Carraro ha poi proseguito: «Personalmente sarei molto felice se tornasse anche Galliani, uno che del calcio e di questo club sa tutto. Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani fa parte della storia della società e al Monza ha dimostrato di essere ancora perfettamente in grado di incidere».

Tornando a Tare, il suo nome viene spesso accostato a nuovi progetti dirigenziali, sia in Italia che all’estero. Dopo la separazione dalla Lazio, avvenuta lo scorso anno, l’ex DS è rimasto in attesa della giusta opportunità, e il suo profilo continua ad essere apprezzato per le competenze acquisite, la capacità di scovare talenti e la gestione oculata delle risorse economiche.

Il giudizio di Carraro conferma come il periodo di Tare alla Lazio non sia passato inosservato: il dirigente albanese ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club biancoceleste, diventando un punto di riferimento per il mercato italiano.