Šutalo: «L’atmosfera alla Lazio è eccellente! Gattuso? Non posso che parlarne bene. Uno dei nostri obiettivi è l’Europa»

Josip Šutalo, giocatore della Lazio, ha rilasciato una densa intervista che verte su molteplici temi! Le dichiarazioni emerse

I primi mesi alla Lazio hanno rappresentato una nuova tappa importante nella carriera di Josip Šutalo, che ha raccontato le sue sensazioni in una lunga intervista concessa al portale croato Sportske Novosti. Il biancoceleste ha ripercorso l’inizio della sua avventura a Formello, soffermandosi sull’inserimento nel gruppo e sulle prime impressioni maturate dopo l’arrivo nella Capitale.

Nel corso del colloquio, Šutalo ha parlato anche del positivo avvio di stagione della squadra, delle sue prestazioni e del rapporto instaurato con Gennaro Gattuso. Diversi, dunque, i temi affrontati dal centrale croato, sempre più coinvolto nel progetto tecnico biancoceleste.

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ATMOSFERA ED ENERGIA – «L’atmosfera alla Lazio è eccellente e probabilmente in pochi si aspettavano un inizio di stagione simile. Fin dal mio arrivo ho percepito un’energia positiva e ho capito di essere in una squadra seria. Lo abbiamo dimostrato anche a Torino, ma dobbiamo continuare così, un passo alla volta e senza perdere la calma.

Giochiamo tutti come un unico blocco ed è questo, secondo me, il segreto dei risultati ottenuti finora. Gli elogi fanno piacere, ma devono rappresentare uno stimolo per lavorare ancora di più».

LAZIO SCELTA – «La Lazio era la mia prima scelta, così come lo era il campionato italiano. Ho sempre voluto giocare in Italia, perché pensavo che un calcio molto tattico e organizzato nella fase difensiva potesse essere adatto alle mie caratteristiche. La Lazio mi voleva e me lo ha fatto capire chiaramente. Non ho parlato direttamente con Gattuso, ma sapevo del suo interesse nei miei confronti».

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GATTUSO – «Gattuso è una persona interessante e posso parlarne soltanto bene. Gli allenamenti sono intensi, richiedono molto lavoro e tanta corsa. Pur mantenendo un rapporto positivo con i giocatori, sa stabilire limiti precisi e ha un ottimo rapporto con tutti. Quando bisogna lavorare, però, la concentrazione è totale.

Parla quasi sempre in italiano e non riesco ancora a capire tutto, ma percepisco l’energia che trasmette. Voglio imparare la lingua il prima possibile, perché so quanto sia importante. Abbiamo parlato anche della sua esperienza all’Hajduk e ne ha sempre parlato molto bene».

AJAX E ARRIVO A ROMA – «Credo di essere arrivato all’Ajax nel momento più difficile. Sono stati tre anni complicati, ma sono comunque grato al club perché ho imparato molto. Non è andata come speravo, però è stata un’esperienza costruttiva. Roma è una città bellissima, il clima è ottimo e si mangia bene. All’inizio non venivo quasi mai riconosciuto per strada, mentre adesso succede sempre più spesso».

ASPETTATIVE – «Alla Lazio percepisco grande energia e tanto sostegno. Le aspettative sono alte, ma non dobbiamo avere fretta. La qualificazione alle coppe europee è sicuramente uno dei nostri obiettivi, poi i traguardi finali dipenderanno dall’evoluzione della stagione».

GOL ZACCAGNI CROAZIA EURO 2024 – «È normale che le ambizioni aumentino quando arrivano risultati importanti. Il gol di Zaccagni contro la Croazia a Euro 2024? Non ne abbiamo parlato. Non è certamente un bel ricordo per me, ma lui è un ottimo giocatore e una bravissima persona».