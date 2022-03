Strakosha, altro clean sheet in stagione: ora il portiere punta Marchetti

Si allunga la striscia di clean sheet in stagione per Thomas Strakosha: ora il portiere punta il record di Marchetti

Contro il Venezia è arrivato un altro clean sheet in stagione per Thomas Strakosha, protagonista – dopo un inizio in chiaro scuro – di un’ottima stagione. Quella di ieri sera è la 61 gara senza subire reti con la maglia biancoceleste, in 199 presenze.

Il mirino di Strakosha si sposta da adesso su Federico Marchetti, imbattuto 68 volte con la Lazio. Questa la classifica completa dei portieri laziali con più clean sheet.