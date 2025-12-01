News
Statistiche Lazio, Sarri come Petkovic nel 2012: il dato preoccupa il mondo biancoceleste! Il rientro di Castellanos unica speranza per risolvere la crisi
Statistiche Lazio, Sarri come Petkovic nel 2012! Il rientro di Castellanos unica speranza biancoceleste per risolvere la crisi offensiva
La Lazio esce da San Siro con zero punti, ma con la consapevolezza di aver meritato qualcosa in più dalla sfida contro il Milan. Nonostante l’amaro risultato, i biancocelesti potranno cercare di rifarsi giovedì all’Olimpico nella sfida di Coppa Italia, dove, oltre a provare a passare il turno, avranno l’opportunità di riprendersi parzialmente da quella che molti considerano una sconfitta ingiusta.
Tuttavia, Maurizio Sarri sa che uno dei problemi principali della sua squadra riguarda la fase offensiva, un aspetto che continua a preoccupare. Il tecnico biancoceleste dovrà lavorare su come rendere più efficace la manovra offensiva, e il rientro di Taty Castellanos, dopo un periodo di assenza, potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per cercare di risolvere questo problema.
Ma i numeri preoccupano. L’1-0 contro il Milan ha ulteriormente evidenziato la difficoltà della Lazio nel concretizzare le occasioni da gol. Come riporta Il Corriere dello Sport, i biancocelesti non segnano in trasferta da quattro partite consecutive, un digiuno che non si verificava da ottobre-dicembre 2012, quando in panchina c’era Vladimir Petkovic, con la squadra che poi concluse la stagione con la vittoria della Coppa Italia contro la Roma. Nonostante i segnali positivi, la Lazio dovrà trovare il modo di tornare a segnare per superare questo blocco offensivo e rilanciarsi in campionato e nelle competizioni.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale